【韩网热门】共鸣度99%+！曾经太疯狂追星，现在后悔了！网友：Let‘s理智追星

追星过程中，尤其是追偶像团、偶像成员的过程中，有没有后悔的时刻？

最近有网友在theqoo上表示「后悔追爱豆」，原PO主认为：「入坑爱豆太深，后悔耗费在她/他们身上的金钱、时间和精力。 一回归就买几十张一模一样的专辑，听遍所有音源网站上的歌，还要看刷MV，给他们投票，买一大堆没用的周边。 每天在各大网站上几近疯狂地搜索，思维方式都变得很奇怪。 虽然可以靠精神胜利法说服自己很享受这些兴趣爱好，这些都带给我正面影响，实际上回过头去看95%都是痛苦的，到头来追爱豆却没剩下任何东西，如果用这些钱去旅游的话.... 还不如买自己需要的东西，衣服、买鞋子之类的....」



韩国网友评论：

1. 想把这贴文转发给我妹妹... 她应该也在逛theqoo吧？ 你有在看吗，这死丫头...... 你把我们家搞垮那件事，永远别忘记。

2. 所以我都不买会留下实体的东西ᄏᄏᄏᄏ要处理那些真的会超有现实感。 我觉得只看演唱会、YouTube舞台影片这样刚刚好。 theqoo说不买专辑不算粉丝，但我又不听CD，为什么要买

3. 如果你是个会过度沉迷、花超出经济能力的人，就别这样追星吧，我们来理智追星！

4. 我现在追得比较淡了，只是凭义气去演唱会。 但以前买十几张专辑，用好几支旧手机刷榜，还跑国外巡演什么的，虽然花了很多钱和时间但我不后悔ᄏᄏ因为那段时间真的很开心，只是现在剩下来的专辑有点头痛ᅲ

5. 追星是有趣的事，但若因此放弃现实人生，把时间金钱全砸进去就太有害了。 不只追星，任何兴趣都是一样，全倾注进去最后都只会留下空虚

6. 最难处理的是家里堆的周边产品。 直接丢掉又是我最爱的脸ᅲ 想转卖又懒，就这样堆在房间ᄏᄏᄏ

7. 我现在的心情完全一样... 早知道那时候该去健身、管理健康啊......

8. 这种人除了是自己喜欢外，很多是为了在圈内获得认可才砸钱的... 为了被称赞，才花超过自己能负担的钱

9. 只要偶像没出事，什么都适可而止就好啦~反正我本来就是会乱花钱的人，我就当作买回忆了。 那时为了买黄牛票心里超不爽，为了抢票每天淩晨守在电脑前，还为了抢前排去夜排，虽然那时候很累，但过一阵子回想起来，跟朋友一起回忆还是觉得很好笑、很好玩~

10. 最棒的是「高性价比追星」：看内容开心就好，买一张专辑、抢演唱会票，抢不到就乖乖在家看直拍。 不会多花钱，也没有后遗症

11. 像文章主角这样疯狂追星，不管是不是偶像，换别的兴趣也一样会后悔啦。 我反而更后悔在游戏里课金，至少追星还会留下实体东西ᄏᄏᄏ

12. 无论做什么，量力而为最重要。 有些人不管做什么都会后悔

13. 我比起追星，更后悔在游戏里花的钱。 任何兴趣都一样，只要适度就好。 追星又不是什么社会恶，只要分寸抓好，它甚至可以成为生活动力

14. K-pop根本就是一个公开制造精神病的产业，不推荐追。 其他兴趣就算你想这样沉迷也很难，但K-pop却会刻意压榨粉丝，叫你半夜起床刷榜、拼SNS排名、买几百张专辑等等...

15. 几年过去了，他们戴著Rolex，我却连Rolex影子都没见过――这句话超有共鸣

16. 就当交了人生学费。 以后活著，把自己的人生放在第一位就好

17. 说到底，我们就是注定会不断换追另一位偶像、或转移到另一个兴趣然后继续花钱的人生ᄏᄏᄏ就不要活得一直回头看就好了... ㅠ

18. 那时候真的很快乐所以不后悔！靠追星才撑过现实。 我也不记得我花了多少，可能是因为我根本没去算ᄏᄏᄏ

19. 我才20岁出头，不是追爱豆而是追二次元。 虽然花的钱没很多也大部份都回收了，但我最后悔的不是钱，而是我花掉的精神跟时间。 如果那段时间拿来自己旅行就好了... 超羡慕那些说「追星是美好回忆」的人

20. 我觉得至少有过这样的经历也是一种收获... 我第一次知道，原来我可以这么用心地去爱一个人

21. 短暂地疯狂追过一次，后悔过，所以现在除了演唱会外不花钱，专辑买一张留纪念，周边就买一两个真的很想要的。 虽然花钱很凶但不觉得后悔，那段时间帮助我撑过了很多事，现在也一样

22. 周边确实是最难处理的部份，但有快乐回忆的话，就不会觉得那么可惜ᄏᄏ人各有不同，最重要的是抓好自己能接受的界线。 像演唱会我就还是会去，但不会再为了刷榜或做高额应援去花那些钱，那些若哪天脱粉了真的会让人后悔

23. 真的是说得太对了！要把钱花在自己身上、为自己而活！

24. 我现在慢慢退坑了，不过那时候很幸福，四处追著他们跑，也因此去了很多地方

原文：https://theqoo.net/square/3834817732

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