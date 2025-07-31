網傻眼：那張經典不是正式拍的？林秀晶揭《對不起，我愛你》海報真相，名場面竟誕生在垃圾桶旁

2004年催淚韓劇神作《對不起，我愛你》曾經是許多劇迷的青春回憶，連那張經典海報也是不少劇迷的DNA記憶——林秀晶和蘇志燮蹲在街邊的模樣簡直淒美到不行。 但你知道嗎？ 這張海報，根本不是海報拍攝現場拍的！

林秀晶最近登上 YouTube 節目《Salon Drip 2》，和主持人張度練聊起這段回憶，意外揭露了這張「傳奇劇照」的幕後真相。 她表示，那時其實不是在拍正式海報，而是拍戲前在等導演喊「Action」的空檔，蹲在垃圾桶旁邊休息，剛好被拍下來的！「導演在遠方盯著監視器，我和蘇志燮歐巴就蹲著等下一條要不要一次過，結果攝影師剛好咔擦了一張，」她笑著說，「結果這張就成了官方海報，我自己也覺得蠻妙的，畫面真的很有味道啦！」



接著主持人問到：「那句經典台詞——『要吃飯？ 還是跟我一起去死？』妳第一次看到時什麼反應？」林秀晶毫不掩飾地爆笑：「我真的當下想說，這什麼台詞啊？ 也太中二了吧！」

但更讓林秀晶驚訝的是蘇志燮在現場完全不是「淡淡地說出來」的語氣，而是情緒大爆發直接吼出來，把她嚇了一跳：「我原本以為會是平靜地說，結果他整個爆發情緒，現場空氣都凝固了！」



《對不起，我愛你》描述自小被送往澳洲、長大後過著街頭人生的武赫，與溫柔的恩彩之間撕心裂肺的愛情故事。 當年播出時不只創下高收視，也留下無數名場面和經典台詞，影響力至今不減。 隨著該劇在各大OTT平台（如Wavve）重新上架，連MZ世代也開始為這部劇掉眼淚，正式證明：虐戀，是跨世代共通語言。



只是大家怎麼也想不到，這麼有氣質的劇照，竟然是在「垃圾桶旁邊蹲著等導演」時無意間拍的！經典誕生的瞬間果然總是無法預測，下一次你在垃圾桶旁滑手機的時候，記得也抬頭拍張照，也許你會成為下一張海報主角（誤）！

此外，林秀晶主演的Disney+新劇《下流大道》已於7月16日起正式上線，該劇利用沉在海底的寶物船賺大錢的惡棍們以及發生在他們身上的故事，林秀晶在劇中飾演野心勃勃的女人「梁貞淑」。

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