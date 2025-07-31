韓劇《我的女友比我帥》一開播就爆紅？「療癒浪漫×奇幻爆笑」網友瘋推必追的三大理由！

Viu Original原創浪漫喜劇《我的女友比我帥》在上週開播後，網上觀眾的反應熱烈，引發高度討論和追劇期待，改編自同名人氣網漫，講述一夜之間變成花美男的女友金至恩（Arin 飾），以及無法放棄這段戀情、專心守護女友的朴允載（尹產賀 飾）展開的瘋狂浪漫故事。

特別是《我的女友比我帥》一開播便登上 Naver 即時搜尋排行第 3 成為熱議話題，讓相關網站訪客數暴增 3 倍，更一舉登上 Naver 娛樂綜合 Shorts 排行，證明其在網上的超高關注度，集合了新生代演員們的清新演出和紮實劇本下，給大家每週三、四的晚間都帶來輕鬆歡樂的追劇氛圍。



1. 年輕主演們超乎預期的美貌＆帥氣，網評：「這是一部讓眼球淨化的超高顏值劇」

尹產賀飾演的朴允載以純真臉龐展現多變情緒，在女友一夜之間變成男人後，心情複雜的完美演技讓觀眾也跟著糾結不已。Arin 以燦爛笑容與清新爽朗的氣質展現金至恩的清純與愛戀極致，她每一次出鏡都讓觀眾讚嘆其美貌。





柳政厚飾演的「女主男版」金至勳雖外表是男人，但內在仍是金至恩，帥氣的臉孔下展現出心思細膩又令人心動的舉止，完美消化花美男外貌與女性柔美的反差萌感，連男觀眾都抵擋不了他的自然魅力啊。Chuu 則從第 3 集起，以延禧大「辣妹」姜珉周一角登場，讓觀眾們留下了深刻的印象。觀眾們紛紛留言：「光看臉就好有趣」、「顏值盛宴」、「眼球淨化劇」、「選角真的太棒了」等，對演員青春洋溢的外貌與角色契合度給予高度的好評。





2. 奇幻唯美的畫面刺激感官，結合爆笑有趣又無法預測的劇情設定

第二個理由，是充滿刺激感官魅力的畫面影像美。首播後，以甜蜜清新的劇情搭配精緻可愛的畫面效果吸引了眾人的目光。整體運用柔焦效果增添怦然心動與清爽氛圍，更凸顯劇中奇幻元素，拉高了青澀感性。觀眾評論：「畫面漂亮又清新」、「青春閃耀得令人目眩」等，對導演柳官模打造的奇幻與青春羅曼史完美結合表現出高度好感。



▼女友變成男人後，允載貼心指導如何刮鬍子，氛圍卻變得更加曖昧了XD



3. 治癒人心的浪漫喜劇，讓人欲罷不能！

在李海娜編劇筆下的《我的女友比我帥》擁有結合「治癒＋喜劇＋浪漫」的多元故事。不僅主角對白活潑生動，與家人、朋友交織的插曲也充滿笑點。特別是金至勳與摯友的「鬥嘴默契」、金至勳與妹妹的「姊妹互動」、朴允載與妹妹的「真實兄妹化學反應」都引發觀眾高度共鳴。觀眾好評如：「看的過程會一直笑」、「劇情順暢又不失真」、「角色們互動真的超可愛」等，紛紛期待後續的劇情發展。



製作團隊表示：「感謝觀眾給予這樣新鮮設定如此高分的評價。從 30 日播出的第 3 集將迎來 Chuu 的正式登場，帶來全新關係線與精彩趣味。即使沒看過第 1、2 集也能立即跟上，敬請多多關注。」目前《我的女友比我帥》每逢星期三、四晚上十時在Viu上架播出。



▼【影片】中字預告：

▼【影片】偽BL的浪漫瞬間：

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞