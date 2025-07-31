网傻眼：那张经典不是正式拍的？林秀晶揭《对不起，我爱你》海报真相，名场面竟诞生在垃圾桶旁

2004年催泪韩剧神作《对不起，我爱你》曾经是许多剧迷的青春回忆，连那张经典海报也是不少剧迷的DNA记忆——林秀晶和苏志燮蹲在街边的模样简直凄美到不行。 但你知道吗？ 这张海报，根本不是海报拍摄现场拍的！

林秀晶最近登上 YouTube 节目《Salon Drip 2》，和主持人张度练聊起这段回忆，意外揭露了这张「传奇剧照」的幕后真相。 她表示，那时其实不是在拍正式海报，而是拍戏前在等导演喊「Action」的空档，蹲在垃圾桶旁边休息，刚好被拍下来的！「导演在远方盯著监视器，我和苏志燮欧巴就蹲著等下一条要不要一次过，结果摄影师刚好咔擦了一张，」她笑著说，「结果这张就成了官方海报，我自己也觉得蛮妙的，画面真的很有味道啦！」



接著主持人问到：「那句经典台词——『要吃饭？ 还是跟我一起去死？』你第一次看到时什么反应？」林秀晶毫不掩饰地爆笑：「我真的当下想说，这什么台词啊？ 也太中二了吧！」

但更让林秀晶惊讶的是苏志燮在现场完全不是「淡淡地说出来」的语气，而是情绪大爆发直接吼出来，把她吓了一跳：「我原本以为会是平静地说，结果他整个爆发情绪，现场空气都凝固了！」



《对不起，我爱你》描述自小被送往澳洲、长大后过著街头人生的武赫，与温柔的恩彩之间撕心裂肺的爱情故事。 当年播出时不只创下高收视，也留下无数名场面和经典台词，影响力至今不减。 随著该剧在各大OTT平台（如Wavve）重新上架，连MZ世代也开始为这部剧掉眼泪，正式证明：虐恋，是跨世代共通语言。



只是大家怎么也想不到，这么有气质的剧照，竟然是在「垃圾桶旁边蹲著等导演」时无意间拍的！经典诞生的瞬间果然总是无法预测，下一次你在垃圾桶旁滑手机的时候，记得也抬头拍张照，也许你会成为下一张海报主角（误）！

此外，林秀晶主演的Disney+新剧《下流大道》已於7月16日起正式上线，该剧利用沉在海底的宝物船赚大钱的恶棍们以及发生在他们身上的故事，林秀晶在剧中饰演野心勃勃的女人「梁贞淑」。

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