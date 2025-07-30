《我獨自生活》成功脫單男！李章宇：「交往 8 年後加上發福，這期間我沒有得到任何角色」

近期活躍於各大綜藝節目的演員李章宇，在與「準新娘」趙惠元進行視訊通話時，展現了滿滿的幸福美滿面貌，真摯對話中透露出克服低潮的契機。（節目《你知道家常菜嗎》）

30 日晚間播出的 MBN·MBC every1 綜藝節目《你知道家常菜嗎》（두유노집밥）中，將描繪演員李章宇與模特兼藝人鄭赫一起踏上台灣之旅的模樣。因「強烈食慾」而連結的兩人，不僅真心展現大胃王吃播，還就婚姻這一主題展開了深入交流。

台灣旅行的第一天晚上，在住宿地稍作休息的李章宇接到了一通電話，隨即聽見準新娘趙惠元從電話那頭傳來的聲音，立刻讓現場氛圍瀰漫粉紅泡泡。與她雖短暫卻印象深刻的通話結束後，李章宇表示：「我遇見女朋友後，找到了真正的自己。交往 8 年期間變胖了，角色也沒有找上門，還聽了很多人的指責。但當我承認『那就是我』的那一刻，另一條路就打開了。」並透露自己克服低潮的契機。



對此，鄭赫坦言：「我喜歡當工作狂。如果真的遇到非常喜歡的人，優先順序應該會改變，但現在還不是那樣。我還沒有找到自己，所以覺得很可惜。」

即將於今秋結婚的「準新郎」李章宇，也公開了與女友所嚮往的平凡未來。他說：「女朋友生日那天，我煮了海帶湯給她，結果她是被海帶湯的香味喚醒的。她說，那是生日當天最幸福的時刻。聽到這句話的瞬間，我就覺得『以後我的人生就是這樣了』。」



接著補充：「二十多歲時，我想過華麗的人生，但現在懂了。我就是那種想為自己的兒女、家人做家常菜、一起溫馨生活的人。給寶寶做副食品，客人來時煮飯給大家吃，這些事讓我覺得很幸福。即使整天站在廚房裡也不覺得累。我好像找到了讓自己生活充滿力量的事。」這番話也讓鄭赫羨慕不已。



該節目於每週三晚間 10 點 20 分播出。

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