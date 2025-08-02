Brian遭疯狂私讯15年！黑粉咒骂+威胁杀人，网叹：也不是谁都能当明星的

男声双人组合Fly to the Sky成员Brian近日再度受到网路恶意攻击，甚至遭遇死亡威胁，令粉丝与网友震惊不已。

日前Brian透过个人IG限时动态公开了一系列他收到的私讯截图，直指某位网友长期以来对他进行极端骚扰与恶意毁谤。 从公开的讯息纪录中可见，该名黑粉不仅长期疯狂传送大量攻击性言语，内容更涉及死亡诅咒、人格侮辱，甚至直接威胁要「杀死」Brian，言词之激烈、荒诞令人发指。

其中更包括：「去死吧」、「你是个恶魔、骗子、社会的败类」、「我会让你进监狱，不要妄想逃跑」、「我会让你死在我手里」、「你就像蟑螂一样肮脏，死也死不掉」、「去北韩卖东西吧，别留在这里」...... 等骇人字句，还妄称会向外交部举报、提起『国民审判』等。尤其令人不安的是对方竟威胁说：「我会像心理变态一样杀了你，却不会感到任何罪恶感」、「我会让你死，然后埋在山里」等类似恐怖情节的文字，如同心理惊悚片搬上现实。



Brian无奈地表示这名网民并非首次骚扰自己。 他早在2018年就曾公开求助，表示该人不仅纠缠他本人，还连带骚扰他的朋友与家人。 当时他接受 KBS 2TV《演艺家仲介》访问时透露，该名网民不仅透过社群平台传讯，甚至直接寄包裹到他家中，掌握了他的住址，令他相当忧心人身安全。



Brian曾透露：「如果必须走到法律程序，我会坚持到底。」如今再度面对同一人的持续攻击，他选择不再沉默，直接将对方「公审式公开」，希望社会重视艺人长期受到的网路暴力与人身威胁问题。

目前尚不清楚是否会再度提起法律行动，但粉丝纷纷在留言中为他加油打气，表示：「这种程度应该要报警了」、「明星艺人的心理太强大了，不是谁都能当的明星的」、「怎么还没有法律来制裁这类恶性黑粉」、「很想知道这类人都是什么心理」等。

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