Viu原創浪漫喜劇《我的女友比我帥》大放笑彈！尹產賀初次演偽BL劇，Arin柳政厚神同步角色

悲報！漫撕男車銀優正式入伍，不過韓劇迷不用擔心，隊友ASTRO尹產賀的新作有望為大家止止渴！由他和Arin、柳政厚主演的Viu Original原創浪漫喜劇《我的女友比我帥》已於上星期首播，即憑藉輕鬆爆笑的設定吸引劇迷關注！以下為你整理首播五大看點及網友正評，觀眾看完即可在Viu追劇。

1.漫改題材夠圈粉

改編自同名網漫，Viu Original原創愛情韓劇《我的女友比我帥》講述金智恩（Arin 飾）和朴允在（尹產賀 飾）是一對熱戀中的小情侶，兩人計劃展開徒步旅行之際，智恩卻在一夜之間變成花美男（柳政厚 飾）！「他」在震驚下與男友朴允在見面，並準確無誤地說出兩人交往的細節，這才使允在相信眼前的事實，智恩也告知對方自己因為外婆的家族遺傳而觸發變性；



允在雖然深愛智恩，但他無法接受同性接觸，因而陷入混亂，更有意和女友分手，智恩則提議兩人先維持朋友關係；智恩也在允在的幫助下，漸漸以男人的身份生活，豈料允在的妹妹偶遇智恩後，卻被對方的精緻美男面貌吸引，更要求哥哥為自己介紹！智恩被朋友拉去聯誼時不小心喝醉，允在主動照顧，卻在翌日醒來發現智恩回復原本樣貌⋯⋯《我的女友比我帥》充斥著大量輕鬆搞笑的情節，例如尹產賀教「女友」柳政厚剃鬚、妹妹愛上女友等，都讓觀眾直呼好笑：「題材很有趣」、「劇荒的各位趕快給我去看」、「劇情偏輕鬆會繼續看下去」，廣受好評。

2.貼心暖男尹產賀

劇中尹產賀飾演的朴允在是天文學系學生，平日熱愛銀河，更打算帶著女友旅行觀星，可是卻在出發前美夢破碎！過去多演配角的尹產賀今次首挑大樑，暖男設定也令觀眾留下深刻印象，細膩表情更被力讚成功轉型；談到允在一角，他認真表示：「他是比任何人都真摯的朋友，卻一時之間捲入了不尋常的事件！從拿到劇本的那一刻起，我就很好奇，我還以為女友會是一個很man的角色，結果劇情反轉！去年12月聖誕節前後結束拍攝後，我一直在等待排期，當得知該劇集被安排播出，我既高興又擔心，因為這是我第一次在電視台擔任主角，以後我會努力成為一名更好、更有深度的演員。」



3.Arin神還原角色

劇中飾演金智恩的Arin雖然因為母系家族史而突變帥哥，不過不少網友還是被她的美貌迷倒：「Arin真的很美」、「希望她有更多戲分」，還有觀眾認為她與角色同步率高，完美演繹了可愛女友一角！提到選擇這部作品的原因時，Arin坦言一直想拍一部浪漫喜劇：「拿到劇本後我就心跳加速，當我看到我變身為男性的場景時，我還在想『我要演男人嗎？』多虧了政厚Oppa，一切都變得很有趣！由於我是左撇子，哥哥會通過我的影片，努力匹配我的所有習慣，我覺得多虧了他的用心，拍攝效果才會這樣好。」



4.柳政厚養眼

柳政厚在新劇飾演男版金智恩，對於要展現女性內心戲，他表示難度很大：「雖然有很多顧慮，但是我最終還是選擇了這個角色，因為我覺得如果接下這個高難度角色，一定會有所成長。」劇集播出後普遍網友大讚他真的比男友帥，又指他演繹的女性內心戲到位不過火，更有網友笑言會被他掰彎：「這麼帥的女友」、「我可能會愛上他」！



5.配角陣容強大

除了一眾年輕主演外，該劇實力雄厚的配角陣容同樣引人注目！The Boyz前成員玹準首次挑戰正劇，劇中他和朴允在在同一家咖啡館打工；都知嫄飾演金智恩的母親，過去也曾「變性」的她，有望為女兒指點迷津！

Viu Original原創愛情韓劇《我的女友比我帥》逢星期三、四晚上十時在Viu上架，香港觀眾亦可一併收看《清潭國際高等學校 2》以及更多節目，安坐家中於電視享受「煲劇自由」。

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