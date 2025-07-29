話題韓劇《S LINE》Arin分享對李洙赫的初印象：「雖然看似傲嬌型，但比任何人都溫暖！很照顧大家」

剛完結的韓劇《S LINE》主演李洙赫與Arin手捧坎城獎盃亮相，出演了網路節目《娜萊食》，並展現出人意料的魅力。

30日晚上公開的朴娜勑YouTube頻道《娜萊食》第45集中，將邀請到Wavve原創韓劇《S LINE》的兩位主演李洙赫與Arin。



《S LINE》是一部奇幻驚悚劇，講述在人與人之間發生親密關係後會出現名為「S Line」的紅線，隨著這條紅線被看見，禁忌的慾望與隱藏的真相逐漸揭露。



李洙赫飾演追查S Line秘密的刑警韓志昱，給觀眾們留下強烈的印象；Arin則飾演天生能看見S Line的高中生現翖，展現清新又自然的演技變身。





當天錄影中，Arin表示：「第一次去參加劇本閱讀時有點緊張，但前輩用開玩笑的方式讓我放鬆了許多」，表達對李洙赫的感謝。



此外，Arin還透露片場的氣氛擔當無疑就是李洙赫：「雖然看似傲嬌型，但比任何人都溫暖！很照顧大家」，總是讓現場充滿暖意。

《S LINE》今年受邀參加法國坎城國際影集節長篇競賽單元，並榮獲音樂獎。兩人將公開坎城獎盃，分享現場的熱烈氛圍與真實幕後故事。預計在7月30日晚上6點30分透過《娜萊食》第45集公開，觀眾也可以藉此欣賞兩人的反差魅力與坎城花絮。

另外，《娜萊食》是朴娜勑主持的療癒系料理談話節目，以保證美味與趣味為特色，累計觀看次數已突破7000萬次，持續獲得大眾喜愛。

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