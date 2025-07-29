Viu原创浪漫喜剧《我的女友比我帅》大放笑弹！尹产贺初次演伪BL剧，Arin柳政厚神同步角色

悲报！漫撕男车银优正式入伍，不过韩剧迷不用担心，队友ASTRO尹产贺的新作有望为大家止止渴！由他和Arin、柳政厚主演的Viu Original原创浪漫喜剧《我的女友比我帅》已於上星期首播，即凭藉轻松爆笑的设定吸引剧迷关注！以下为你整理首播五大看点及网友正评，观众看完即可在Viu追剧。

1.漫改题材够圈粉

改编自同名网漫，Viu Original原创爱情韩剧《我的女友比我帅》讲述金智恩（Arin 饰）和朴允在（尹产贺 饰）是一对热恋中的小情侣，两人计划展开徒步旅行之际，智恩却在一夜之间变成花美男（柳政厚 饰）！「他」在震惊下与男友朴允在见面，并准确无误地说出两人交往的细节，这才使允在相信眼前的事实，智恩也告知对方自己因为外婆的家族遗传而触发变性；



允在虽然深爱智恩，但他无法接受同性接触，因而陷入混乱，更有意和女友分手，智恩则提议两人先维持朋友关系；智恩也在允在的帮助下，渐渐以男人的身份生活，岂料允在的妹妹偶遇智恩后，却被对方的精致美男面貌吸引，更要求哥哥为自己介绍！智恩被朋友拉去联谊时不小心喝醉，允在主动照顾，却在翌日醒来发现智恩回复原本样貌⋯⋯《我的女友比我帅》充斥著大量轻松搞笑的情节，例如尹产贺教「女友」柳政厚剃须、妹妹爱上女友等，都让观众直呼好笑：「题材很有趣」、「剧荒的各位赶快给我去看」、「剧情偏轻松会继续看下去」，广受好评。

2.贴心暖男尹产贺

剧中尹产贺饰演的朴允在是天文学系学生，平日热爱银河，更打算带著女友旅行观星，可是却在出发前美梦破碎！过去多演配角的尹产贺今次首挑大梁，暖男设定也令观众留下深刻印象，细腻表情更被力赞成功转型；谈到允在一角，他认真表示：「他是比任何人都真挚的朋友，却一时之间卷入了不寻常的事件！从拿到剧本的那一刻起，我就很好奇，我还以为女友会是一个很man的角色，结果剧情反转！去年12月圣诞节前后结束拍摄后，我一直在等待排期，当得知该剧集被安排播出，我既高兴又担心，因为这是我第一次在电视台担任主角，以后我会努力成为一名更好、更有深度的演员。」



3.Arin神还原角色

剧中饰演金智恩的Arin虽然因为母系家族史而突变帅哥，不过不少网友还是被她的美貌迷倒：「Arin真的很美」、「希望她有更多戏分」，还有观众认为她与角色同步率高，完美演绎了可爱女友一角！提到选择这部作品的原因时，Arin坦言一直想拍一部浪漫喜剧：「拿到剧本后我就心跳加速，当我看到我变身为男性的场景时，我还在想『我要演男人吗？』多亏了政厚Oppa，一切都变得很有趣！由於我是左撇子，哥哥会通过我的影片，努力匹配我的所有习惯，我觉得多亏了他的用心，拍摄效果才会这样好。」



4.柳政厚养眼

柳政厚在新剧饰演男版金智恩，对於要展现女性内心戏，他表示难度很大：「虽然有很多顾虑，但是我最终还是选择了这个角色，因为我觉得如果接下这个高难度角色，一定会有所成长。」剧集播出后普遍网友大赞他真的比男友帅，又指他演绎的女性内心戏到位不过火，更有网友笑言会被他掰弯：「这么帅的女友」、「我可能会爱上他」！



5.配角阵容强大

除了一众年轻主演外，该剧实力雄厚的配角阵容同样引人注目！The Boyz前成员玹准首次挑战正剧，剧中他和朴允在在同一家咖啡馆打工；都知嫄饰演金智恩的母亲，过去也曾「变性」的她，有望为女儿指点迷津！

Viu Original原创爱情韩剧《我的女友比我帅》逢星期三、四晚上十时在Viu上架，香港观众亦可一并收看《清潭国际高等学校 2》以及更多节目，安坐家中於电视享受「煲剧自由」。

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