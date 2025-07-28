人气男团 TXT 韩文专辑连续六张达到「初动百万销量」的成就！

男团 TOMORROW X TOGETHER（简称 TXT）的正规四辑《The Star Chapter：TOGETHER》超越了前作的初动纪录（发售首周专辑销量）。PS：新歌〈Beautiful Strangers〉公开六天，迅速突破2000万观看次数！

根据专辑销量统计网站 Hanteo Chart 28 日公布的数据，TXT 的正规四辑於 21 至 27 日间共售出 176 万 867 张，夺下周专辑榜冠军。该成绩超越前作迷你七辑《The Star Chapter: SANCTUARY》的初动 157 万 9339 张，展现 TXT 依旧强劲的成长势头。



新专辑在发售首日即售出约 143 万张，一举晋升百万销量专辑。至此，TXT 包括此次新专辑在内，已经连续六张专辑达成「初动百万销量」纪录。





在日本市场也持续展现强劲气势。《The Star Chapter：TOGETHER》发行后立即登上 LINE MUSIC 日榜专辑冠军，并连续六天（7 月 22～27 日）蝉联榜首；在 Oricon「每日专辑榜」亦於发售后夺冠，并於 24～25 日再次登顶，证明其高人气。主打歌〈Beautiful Strangers〉也在 LINE MUSIC 日榜歌曲榜连续六天（7 月 22～27 日）夺冠，专辑与主打歌同步受爱戴，热潮延续不断。



此外，TXT 於 27 日在京畿道一山 KINTEX 举办的「2025 SBS夏季歌谣大战」舞台展现多彩魅力。成员然竣参与编舞创作的主打歌〈Beautiful Strangers〉彰显了团体鲜明色彩，收录曲〈Upside Down Kiss〉则展现性感面貌。今年 5 月发表的数位单曲〈Love Language〉散发著专属 TXT 式的清爽魅力，而成员杋圭亦带来 3 月发表的首张个人 Mixtape〈Panic〉特别舞台，吸引众人目光。



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