《我家的熊孩子》變《我家的新婚夫婦》？網友怒吼：你們兩個別再上節目了

SBS人氣綜藝節目《我家的熊孩子》近日因公開金俊昊與金智珉的婚禮現場，再度引發觀眾對節目宗旨的質疑與討論。

節目於7月27日播出金俊昊與金智珉於7月13日在首爾江南區格蘭德洲際飯店舉辦的婚禮，現場盛大，湧入約1200位賓客，包括申東燁、徐章勳、金鍾國、權相佑、劉智泰、劉在錫、車太鉉等韓國演藝圈重量級人物皆出席祝賀。 歌手Gummy與卞真燮演唱祝歌，主持人由李尚敏擔任，場面可說星光熠熠。



在節目中，徐章勳感嘆這場婚禮可說是「韓國再婚史上規模最大」，直呼金俊昊是「亞洲唯一頂流再婚男」，引發笑聲與話題。 金俊昊也甜蜜表態：「我會實現寶寶（指金智珉）所有願望，哥哥現在是神燈精靈了。」金智珉母親的感人致詞，也感動了不少觀眾。



不過，正是這樣的「幸福場面」卻成為網友爭議的焦點。 觀眾指出，《我家的熊孩子》原本是以「中年未婚男性的獨身生活」為主題，透過媽媽們的視角進行觀察，但如今節目卻大幅聚焦在戀愛、婚禮甚至生育話題，與初衷大相逕庭。

更引發爭議的是，李尚敏日前也在節目中公開與小10歲妻子的試管嬰兒過程，包括卵巢年齡、精子活動率與著床成功率等詳細醫療內容，令觀眾感到不適。 儘管李尚敏目前仍積極參與節目拍攝，甚至曾擔任演員裴晟祐的巴黎時裝週一日經紀人，但他結婚後的身份仍讓許多觀眾無法接受。



網友們紛紛表達不滿：「結婚了還出現在單身綜藝裡，這說得過去嗎？」、「下一集該不會播新婚旅行吧？」、「這比骨頭熬湯還誇張，內容快榨乾了」等批評聲浪不斷，社群平台與論壇也出現大量討論：「這節目原本是要看中年單身漢，現在都變成家庭生活秀」、「既然設定是單身，結了婚就該退出」、「不能一邊吃喜糖一邊硬擠進未婚聚會吧？」

《我家的熊孩子》自2017年開播以來，以「媽媽視角觀察未婚兒子日常」為核心概念，廣受觀眾喜愛。 但隨著時間推進，節目逐漸轉向戀愛、婚姻、育兒等題材，讓不少人認為其「單身綜藝」的身份已名存實亡。



觀眾期待節目製作組能正視爭議，重新審視節目定位與嘉賓選擇，回歸初心、注入新鮮血液，才能延續節目的生命力。 至於金俊昊與李尚敏等已婚出演者的「去留問題」，則成為《我家的熊孩子》無法迴避的重要課題。

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