《我家的熊孩子》变《我家的新婚夫妇》？网友怒吼：你们两个别再上节目了

SBS人气综艺节目《我家的熊孩子》近日因公开金俊浩与金智敏的婚礼现场，再度引发观众对节目宗旨的质疑与讨论。

节目於7月27日播出金俊浩与金智敏於7月13日在首尔江南区格兰德洲际饭店举办的婚礼，现场盛大，涌入约1200位宾客，包括申东烨、徐章勋、金钟国、权相佑、刘智泰、刘在锡、车太铉等韩国演艺圈重量级人物皆出席祝贺。 歌手Gummy与卞真燮演唱祝歌，主持人由李尚敏担任，场面可说星光熠熠。



在节目中，徐章勋感叹这场婚礼可说是「韩国再婚史上规模最大」，直呼金俊浩是「亚洲唯一顶流再婚男」，引发笑声与话题。 金俊浩也甜蜜表态：「我会实现宝宝（指金智敏）所有愿望，哥哥现在是神灯精灵了。」金智敏母亲的感人致词，也感动了不少观众。



不过，正是这样的「幸福场面」却成为网友争议的焦点。 观众指出，《我家的熊孩子》原本是以「中年未婚男性的独身生活」为主题，透过妈妈们的视角进行观察，但如今节目却大幅聚焦在恋爱、婚礼甚至生育话题，与初衷大相迳庭。

更引发争议的是，李尚敏日前也在节目中公开与小10岁妻子的试管婴儿过程，包括卵巢年龄、精子活动率与著床成功率等详细医疗内容，令观众感到不适。 尽管李尚敏目前仍积极参与节目拍摄，甚至曾担任演员裴晟佑的巴黎时装周一日经纪人，但他结婚后的身份仍让许多观众无法接受。



网友们纷纷表达不满：「结婚了还出现在单身综艺里，这说得过去吗？」、「下一集该不会播新婚旅行吧？」、「这比骨头熬汤还夸张，内容快榨干了」等批评声浪不断，社群平台与论坛也出现大量讨论：「这节目原本是要看中年单身汉，现在都变成家庭生活秀」、「既然设定是单身，结了婚就该退出」、「不能一边吃喜糖一边硬挤进未婚聚会吧？」

《我家的熊孩子》自2017年开播以来，以「妈妈视角观察未婚儿子日常」为核心概念，广受观众喜爱。 但随著时间推进，节目逐渐转向恋爱、婚姻、育儿等题材，让不少人认为其「单身综艺」的身份已名存实亡。



观众期待节目制作组能正视争议，重新审视节目定位与嘉宾选择，回归初心、注入新鲜血液，才能延续节目的生命力。 至於金俊浩与李尚敏等已婚出演者的「去留问题」，则成为《我家的熊孩子》无法回避的重要课题。

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