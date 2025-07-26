【韩网热门】ALLDAY PROJECT Annie大方承认：「关於家人的标签，是我必须承受的部份」

新人混声团体ALLDAY PROJECT近日做客Mnet音乐脱口秀节目《LIVE WIRE》，担任MC的Code Kunst提到成员Annie「新世界集团会长李明熙外孙女」的身份一度引起不少话题度，问她会否因此感到负担。 Annie表示：「比起负担，更让我希望通过音乐和表演向大家展现更多，将（这一印象）改变成更好的方向。」

MC郑在炯也问：「不管到哪里都要先聊这个话题，应该蛮辛苦吧。」Annie回答：「这是我理所当然应该承受的部份。」台下观众发出钦佩赞许的声音，Code Kunst则笑说：「我也想承受一下。」



애니가 가족에 대한 수식어는 당연히 자신이 감당해야하는 부분인 것 같다하니까

코쿤: 나도 감당하고 싶다 pic.twitter.com/CUyBSDC6mU — 나잇 (@adp_night) July 25, 2025

韩国网友评论：

1. 我也想承受一下kkkk超羡慕的

2. Code Kunst的语调很有真情实感kkk

3. 「承受」这个词用在这里合适吗...

4. 我觉得Annie讲话很有智慧，她才是实际上的队长

5. 之前对Annie有些偏见，但看了她的广播和自制内容后，发现她性格最好，而且很有主见

6. 就算不是出身豪门，单凭外形、rap实力、性格、态度这些条件，也足以出道

7. 一开始以为她是靠背景，结果表现超棒耶，声音很有特色和魅力，讲话得体、做事俐落、有礼貌，还参与制作歌曲，出道也是理所当然

8. 明明是财阀家的千金，却舞台表现很好也很努力，比很多爱豆更谦虚，说话又好听。 比起那些一红起来就傲慢自大、追逐赚钱的偶像，她反而是正面影响力吧？ kkk

9. 感觉她是那种细心、像队长那样会照顾别人的风格，不是那种想被照顾、被捧在手心长大的公主型

10. 她跟爸爸和奶奶长得一样耶，看来那家的基因真的很强

11. Annie可能是最有「真心」的那种吧，不是因为钱才当偶像，而是真的想当偶像才做的。 看起来从以前就对K-pop很感兴趣，不会过度做作，反而很干练的感觉。

出处：https://theqoo.net/hot/3842320574

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