美珠分手半年再爆新恋情，足球员换棒球员？ 所属社立即否认：「见都没见过」

今日据韩媒，Lovelyz出身歌手美珠正在与棒球运动员、韩华鹰队李镇英交往，但所属社不到一小时就否认了该说法。

据悉TenAsia独家报导，1994年出生的李美珠比1997年出生的李镇英年长三岁，美珠是忠清北道沃川人，全家都是韩华鹰队的长年球迷。 美珠过去多次受邀担任开球嘉宾，甚至曾担任啦啦队表演、获得「胜利妖精」美誉，展现对韩华鹰队的深厚喜爱。 美珠还曾在2019年立下承诺：「如果韩华夺冠，我就扮乞丐跳舞！」



最近，美珠刚开设的YouTube频道也被网友发现恋爱线索，在她的乔迁影片中出现的一款灯具，被发现与李镇英最近在SNS上分享的照片中出现的灯具十分相似，引发网友揣测。





对於此次与李镇英的当时，李美珠所属社立即澄清：「与李镇英选手的热恋传闻并非事实，双方并不认识，甚至连一面之缘都没有。」





此外，李美珠曾在去年4月与小三岁的足球选手宋范根公开交往，恋情维持约9个月。 碍於公开恋爱带来的负担，最终於今年1月传出分手，成爲互相应援的关系。 虽所属公司Antenna当时表示「属於艺人私事，不便多言」，但李美珠后来透过节目及YouTube间接承认已恢复单身。

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