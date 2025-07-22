DAY6粉絲會實名驗證變隱私拷問：粉絲被要求出示金融認證書、生活記錄簿引眾怒

JYP娛樂公司因旗下樂隊DAY6出道十周年紀念粉絲見面會入場過程中引發的身份確認爭議公開致歉。

JYP表示：「因本次DAY6粉絲見面會在入場時的身份確認環節，給觀眾帶來了不便和困擾，我們深表歉意。 」

據JYP說明，此次演出由外部運營公司負責入場管理。 在實際執行過程中，現場工作人員擅自要求額外的個人資訊，甚至要求觀眾出示補充材料，引發了一系列不適當的個人資訊收集行為，嚴重影響了觀眾體驗。 JYP強調，原本實施身份確認的初衷是為了防止黃牛倒賣、保障真實觀眾的權益，但在此次事件中，公司未能靈活應對，也未盡到應有的管理責任。

JYP表示，將對該事件負起全部責任，並承諾今後將更加嚴謹地管理個人資訊的收集流程，杜絕侵犯隱私或不當操作的發生。 同時，JYP也將與運營方核實具體情況，並對因過度身份核驗而無法入場的觀眾，提供門票全額退款，並將在後續公告中說明具體的補償流程。



此次風波的導火索在於部份粉絲在現場入場時，被要求出示貼有照片的實體身份證作為唯一有效證件。 即便是在官方選舉中可用的學生證、已過期的身份證，甚至是員工證、健康保險證、戶籍本、公務員證等一律不被認可。 有觀眾反映，因證件照片與本人略有差異，還被要求出示住址、證件號，甚至連金融認證書、生活記錄簿等也被列為補充核驗材料，做法引發廣泛爭議。

事件曝光后，眾多粉絲在社交平台表達不滿，認為JYP此舉不僅缺乏人性化處理，更侵犯了個人隱私權。 儘管JYP及時道歉並承諾補償，但此次風波也暴露出其在大型活動現場管理和用戶體驗上的諸多問題，亟待改進。

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