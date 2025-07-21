李敏鎬錯過《與神同行》卻遇見《全知讀者視角》！片中每次登場都帥到不行卻自曝討厭「主角光環」！

7月23日即將在台灣韓國同步上映的電影大作《全知讀者視角》，改編自同名連載小說及網路漫畫，其中李敏鎬更是飾演一位每一次出場都非常搶眼，非常具有份量的小說中主角「劉眾赫」一角，沒想到他卻自曝討厭「我就是主角」這種感覺？！

電影《全知讀者視角》由《與神同行》相同團隊製作，而其中不可或缺的角色，也就是片中小說中的回歸者「劉眾赫」找上了男神李敏鎬演出，他也提到自己多年前曾因為種種原因而無法接演《與神同行》，本次同樣的製作團隊再度對他提出邀約，導演更表示希望找一位「每次登場都能搶奪目光、具備份量感的演員」，李敏鎬的確是非常具有氣場的男神代表人物。



李敏鎬在這部作品《全知讀者視角》中飾演小說中不死的回歸者「劉眾赫」，與希望團隊合作共同存活的「金獨子」一行人不同，他經歷了一次又一次的世界毀滅，逐漸開始對人性與環境感到失落，個性也變得冷酷與憤世嫉俗，認為只有靠自己才能獲得最終勝利，於是成為一個孤獨又擁有強大力量的主角。



這也是李敏鎬繼《江南1970》之後，睽違十年再度重返大銀幕的作品，他對此表示壓力很大，因為比起電視劇，電影的評價更加明確直接，也就是大家看完電影後的感受。另外他也覺得年輕時的自己，看電影希望能夠看見深度層次的演出，比起出演青春的題材，他更希望能夠找到有深度的作品，所以李敏鎬希望自己年紀到了30歲之後再來接演電影作品，情感的表現上也較為合適。



而《全知讀者視角》更是李敏鎬從企劃階段就開始參與的作品，他也深入了解這樣的IP該如何製作成影視作品，他感覺現今的社會越來越個人化、孤立化，而他也感受到這部作品所描述的，幾乎就是一個小型的社會，電影中登場的各種人物，也展現出聚在一起通力合作能夠展現強大力量的成果，李敏鎬也相當喜愛電影中帶有這樣的正面訊息，因此決定接演這部與他以往風格完全不一樣的作品。



《全知讀者視角》片中的李敏鎬，如同導演的期待，一出場就能主導全場，他是片中小說中的主角，但他卻語出驚人的表示：「我其實非常討厭那種『我就是主角』的感覺。」雖然本次的角色設定可能又會不免讓人批評「李敏鎬又演主角了」「他只是想看起來很帥」，他努力用演技，而非只靠帥氣的外型來呈現主角的氣場。



根據韓國文化產業振興院（KOFICE）發佈的「2025年韓流白皮書」，李敏鎬已經連續12年獲評為「最受喜愛的南韓男演員」冠軍。長期維持人氣不滅的原因，也是他始終提醒著自己必須自律，不時提醒自己，比起自身的慾望或情緒，他有更重要的事情必須完成，也因此李敏鎬鮮少出現負面的新聞報導，全來自男神的高度自律。《全知讀者視角》將於7月23日全台盛大上映。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞