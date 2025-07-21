【韓網熱門】河正宇玩笑開過頭？網友砲轟「水準低、太噁心」　

演員河正宇社群媒體留言引發爭議。 雖然原本是與粉絲之間日常互動的一環，但部份網友認為該用詞不當，掀起熱議。

日前，各大網路社群和SNS上迅速流傳著河正宇SNS留言的截圖。 根據公開內容，一位姓「崔」的粉絲請求河正宇幫忙取個綽號，而河正宇則回覆了「催情劑」這一詞作為綽號。 此後河正宇又為邊姓粉絲取了「坐便器」（韓語中「邊」與「便」同音）的綽號，還稱一名朴姓粉絲為「朴曲線」（該粉絲名字與曲線韓語發音雷同）。





河正宇平時以為粉絲取些獨特或有趣的綽號而廣為人知，因此也有觀點認為，這則留言只是他幽默風格的一部份。 然而由於「催情劑」一詞帶有性暗示意味，讓不少人認為這樣的玩笑不太合適。隨著爭議持續擴大，該留言目前已經被刪除。

韓國網友評論：

1. 徹底毀人設...

2. 說實話，到現在還喜歡河正宇的人嘛... 嗯... 那種人就是那樣，之前那些爭議只是被蓋過去了而已

3. 就是因為有人覺得有趣、好笑他才變這樣，根本不懂分寸

4. 不是還有新劇要上嗎？ 主角這樣掉好感度，連累整部劇耶

5. 噁心死了 XX

6. 真的越界了

7. 幹嘛這樣，神經病嗎

8. 好低俗... 是不是喝醉了？

9. 又不是什麼無名小咖，就算之前有爭議，也還是頂級明星，這樣真的不行......

10. 瘋了這什麼啊... 除了催情劑，還有別的喔

11. 看來就只會幫自己圈內人取正常綽號

12. 這很嚴重耶......

13. 水準低到谷底......

14. 這才是真正的特權啊，這水準還能拿到投資、當大明星

15. 看來粉絲跟他本人都喜歡這種風格吧

16. 只是做他平常在粉絲間做的事而已......

17. 到底是什麼樣的「情趣」啊這是

18. 這種也能叫有趣？？ 完全無法理解粉絲和藝人

19. 快50歲的人了，平常到底都在接觸什麼，才會這樣不顧場合地講話

20. 公開帳號也這樣？

21. 他真的過得超輕鬆啊，在公開帳號也敢這樣ᄏᄏᄏᄏ

22. 怎麼越老越噁心啊==

23. 噁心死了，看了那種東西還說喜歡的粉絲我也無法理解，又不是什麼粗俗搞笑感

24. 看這水準，粉絲看到那樣還在留言說要幫忙取綽號

25. 他不是年紀也不小了嗎？ 怎麼這樣，根本是國高中程度的言行吧

26. 就只是...... 太...... 沒水準了......

27. 平常的言行水準可見一斑

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