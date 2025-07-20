【韓網熱門】Apink鄭恩地直播翻唱《Kpop 獵魔女團》插曲〈Golden〉，高音輕鬆駕馭、掀翻屋頂！

鄭恩地昨日直播時唱了一段《Kpop 獵魔女團》插曲〈燦金〉（Golden），音準和高音都呈現超高水準、令網友讚歎不已，不愧是Apink主唱的實力！

韓國網友評論：

1. 哇，聽得人神清氣爽，太棒了！

2. 我以為鄭恩地家的屋頂要飛走了

3. 不僅遊刃有餘，還唱出了自己的風格

4. 唱到「UP UP」時真的起雞皮疙瘩了，超強

5. 這歌居然坐著也能唱上去？？

6. 只是在直播中隨便唱唱都這麼厲害，如果認真唱那還了得？

7. 不止高音很棒，低音也so sexy

8. 目前為止聽過最棒的翻唱

9. 感覺距離她的音域極限還有不少距離，即便再升2個key也沒問題

10. 從歌詞還有前半段對拍的部份來看，感覺根本沒聽幾次就唱，果然實力派

11. 完全沒加混音或修音就能唱成這樣，真的起雞皮疙瘩

12. 等好久了，拜託推出完整版吧... ㅠㅠㅠ

出處：https://theqoo.net/hot/3833198388

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