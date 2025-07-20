【韓網熱門】Apink鄭恩地直播翻唱《Kpop 獵魔女團》插曲〈Golden〉，高音輕鬆駕馭、掀翻屋頂！

鄭恩地昨日直播時唱了一段《Kpop 獵魔女團》插曲〈燦金〉（Golden），音準和高音都呈現超高水準、令網友讚歎不已，不愧是Apink主唱的實力！
정은지 ver. 케데헌 ost Golden pic.twitter.com/U2FiNQpwVf— (@hyerin1234567) July 19, 2025
韓國網友評論：
1. 哇，聽得人神清氣爽，太棒了！
2. 我以為鄭恩地家的屋頂要飛走了
3. 不僅遊刃有餘，還唱出了自己的風格
4. 唱到「UP UP」時真的起雞皮疙瘩了，超強
5. 這歌居然坐著也能唱上去？？
6. 只是在直播中隨便唱唱都這麼厲害，如果認真唱那還了得？
7. 不止高音很棒，低音也so sexy
8. 目前為止聽過最棒的翻唱
9. 感覺距離她的音域極限還有不少距離，即便再升2個key也沒問題
10. 從歌詞還有前半段對拍的部份來看，感覺根本沒聽幾次就唱，果然實力派
11. 完全沒加混音或修音就能唱成這樣，真的起雞皮疙瘩
12. 等好久了，拜託推出完整版吧... ㅠㅠㅠ
出處：https://theqoo.net/hot/3833198388
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
廣告相關新聞