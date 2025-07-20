昔日「直拍女神」Hani大變樣被酸判若兩人！親揭明星陰暗面：如同井底之蛙，決定放下掌控人生的心

女團EXID出身的演員Hani（本名安喜延），近日在MBN綜藝節目《吳恩英Stay》中，首次真誠敞開心扉，分享自己內心深藏的焦慮與傷痛，令觀眾深感心疼。

在最新一期的《吳恩英Stay》中，Hani以「察言觀色」作為形容自己的關鍵字，談及從小就能敏銳捕捉他人情緒，因此總是先考慮別人的立場與感受，是討好型人格。 節目中，她不時東張西望、顯得不安，甚至一個人手忙腳亂地行動，讓在場的人都察覺到她的焦躁。

然而Hani接著卻出人意料地表示：「最近我才發現，其實我是一個很不會察言觀色的人。」她坦言，作為藝人是一份「必須展現自我、清楚知道該做什麼的工作」，過去因為「直拍影片而大受歡迎」，反而讓她產生了強烈的壓力，覺得自己必須符合大眾期待。



為了擺脫這種壓力，Hani曾不僅在韓國，甚至遠赴印度參加寺廟禪修，希望尋找內心的平靜。 她說：「現在我已經學會放下想要掌控人生的心，覺得這段時間是為了做我真正想做的事所做的準備。」



上一期節目播出後，Hani因素顏且便服出鏡被指容貌變化大而火速登上熱搜，現在的她與之前愛豆時期的模樣被不少網友吐槽：「根本認不出」、「判若兩人」。 對此Hani表示：「這是為了放下所有的一切所做的選擇。 我太早就開始當藝人了。 合約結束後才發現自己對這個世界一無所知，就像井底之蛙一樣活著。 這次參加《吳恩英Stay》也是一種宣言。 我現在想嘗試擁有『被討厭的勇氣』。 希望藉由這個節目，放下那樣的煩惱。 我相信在下定決心說出來的那一瞬間，就會是改變的開始。 當吳恩英博士對我說『這樣生活也沒關係』時，讓我獲得了很大的力量，好像小小的擔憂和懷疑都消失了。」說完還露出燦爛的笑容。

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節目播出後，雖然依舊有觀眾談論Hani外貌的變化，但更多人被她真誠展現「原本的自己」與尋求改變的樣子所打動。 即使暫時停下演藝活動的腳步，Hani仍把這段時間當作成長的養分。 許多人為她先選擇照顧內在、再看待外在的真摯改變，送上滿滿的支持與掌聲。

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