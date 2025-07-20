【韩网热门】Apink郑恩地直播翻唱《Kpop 猎魔女团》插曲〈Golden〉，高音轻松驾驭、掀翻屋顶！
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【韩网热门】Apink郑恩地直播翻唱《Kpop 猎魔女团》插曲〈Golden〉，高音轻松驾驭、掀翻屋顶！

明星   2025年7月20日   星期日15:06   Sani  

（封面图源：X@JeongEunJi_X，Netflix）

郑恩地昨日直播时唱了一段《Kpop 猎魔女团》插曲〈灿金〉（Golden），音准和高音都呈现超高水准、令网友赞叹不已，不愧是Apink主唱的实力！

韩国网友评论：
1. 哇，听得人神清气爽，太棒了！
2. 我以为郑恩地家的屋顶要飞走了
3. 不仅游刃有余，还唱出了自己的风格
4. 唱到「UP UP」时真的起鸡皮疙瘩了，超强
5. 这歌居然坐著也能唱上去？？
6. 只是在直播中随便唱唱都这么厉害，如果认真唱那还了得？
7. 不止高音很棒，低音也so sexy
8. 目前为止听过最棒的翻唱
9. 感觉距离她的音域极限还有不少距离，即便再升2个key也没问题
10. 从歌词还有前半段对拍的部份来看，感觉根本没听几次就唱，果然实力派
11. 完全没加混音或修音就能唱成这样，真的起鸡皮疙瘩
12. 等好久了，拜托推出完整版吧... ㅠㅠㅠ

出处：https://theqoo.net/hot/3833198388

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