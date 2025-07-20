【韩网热门】Apink郑恩地直播翻唱《Kpop 猎魔女团》插曲〈Golden〉，高音轻松驾驭、掀翻屋顶！

郑恩地昨日直播时唱了一段《Kpop 猎魔女团》插曲〈灿金〉（Golden），音准和高音都呈现超高水准、令网友赞叹不已，不愧是Apink主唱的实力！
정은지 ver. 케데헌 ost Golden pic.twitter.com/U2FiNQpwVf— (@hyerin1234567) July 19, 2025
韩国网友评论：
1. 哇，听得人神清气爽，太棒了！
2. 我以为郑恩地家的屋顶要飞走了
3. 不仅游刃有余，还唱出了自己的风格
4. 唱到「UP UP」时真的起鸡皮疙瘩了，超强
5. 这歌居然坐著也能唱上去？？
6. 只是在直播中随便唱唱都这么厉害，如果认真唱那还了得？
7. 不止高音很棒，低音也so sexy
8. 目前为止听过最棒的翻唱
9. 感觉距离她的音域极限还有不少距离，即便再升2个key也没问题
10. 从歌词还有前半段对拍的部份来看，感觉根本没听几次就唱，果然实力派
11. 完全没加混音或修音就能唱成这样，真的起鸡皮疙瘩
12. 等好久了，拜托推出完整版吧... ㅠㅠㅠ
出处：https://theqoo.net/hot/3833198388
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