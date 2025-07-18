名厨李连福汤饭被验出大肠杆菌含量超标...引发食安争议！出面道歉：「我们承诺退款并负起全责」

知名的韩国中华料理厨师「李连福」以自身名义推出即食餐包，其产品近日被检出大肠杆菌超标，引发食安争议。尽管他公开道歉，仍无法平息外界批评的声浪。

李连福於16日在Instagram发文说明：「最近透过网路贩售的『李连福韩牛大白菜汤饭』产品，因大肠杆菌数值超过标准，被食品药品安全处勒令停止贩售。」



他表示：「无论原因为何，对於信任我并购买产品的顾客，而带来了失望与不便，我深感歉意。」

他强调，问题产品已全数销毁，并已完成停止生产与贩售的措施。「针对购买该汤饭产品的顾客，我们将透过购买通路尽快进行退款与必要的后续处理。」



李连福也表态：「我将对此次事件负起全部责任，并竭尽全力妥善应对。」他再次致歉，并承诺会以负责任的态度努力重建顾客的信任。

根据食品药品安全处16日的资料，问题产品为即食料理「李连福的福袋韩牛大白菜汤饭」，经检测发现总生菌数与大肠杆菌皆超标，因此已进入全面停售与回收程序。



该产品由京畿道南杨州市的食品制造业者「诺达食品」（놀다푸드音译）生产，经由「The Mokran」（더목란音译）名称进行流通，包装容量为800公克，消费期限标示为2026年7月7日。

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