《拜託了冰箱》新一季12/15開播！《黑白大廚》四傑加盟：愛德華李、烹飪狂人、學餐名家、崔康祿

JTBC料理綜藝節目《拜託了冰箱》宣佈將於12月15日播出全新，集結超強主廚陣容，時隔5年華麗回歸！

《拜託了冰箱》於2014年11月首次播出，將嘉賓的冰箱直接搬到演播室，由知名主廚在15分鐘內用冰箱裡的食材完成料理並進行對決。 這檔節目不僅掀起了韓國廚藝綜藝的熱潮，還培養了許多電視明星廚師，是JTBC的招牌綜藝IP。



今年是開播10周年，恰逢Netflix料理綜藝《黑白大廚：料理階級大戰》（以下簡稱《黑白大廚》）掀起現象級人氣，《拜託了冰箱》乘勢以全新面貌回歸。 原班主廚團隊李連福、崔賢錫、金風、鄭鎬泳將強勢回歸，憑《黑白大廚》走入大眾視線的愛德華李、崔康祿、「學餐名家」李美英和「烹飪狂人」尹男老也加入對決。 製作組預告稱每期會有不同的主廚組合，打造出觀眾最想看到的對決場面。

崔賢錫原本就是《拜託了冰箱》重要支柱之一，最近在《黑白大廚》中以「白湯匙」領軍人物身份再次引起關註。 鄭鎬泳陸續出演多檔綜藝、已成為人氣廚藝明星，將與李連福、金風和崔賢錫一起組成原班「四大主廚」，精彩表現令人期待。



《黑白大廚》出身的「烹飪狂人」尹男老表示自己從小就是《拜託了冰箱》熱心粉絲，十分榮幸能參與到節目當中。 「學餐名家」李美英因為不經營個人餐廳而被稱為最難見到的廚師，美籍韓裔主廚愛德華李從「豆腐地獄」勝出後被很多觀眾認為是真正冠軍，將和低調卻一直呼聲很高的崔康祿一起，為節目注入全新的活力和魅力。



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