《黑白大廚》為何沒有他～李連福主廚親自說明：「若要出演《黑白大廚2》的話，要先改名為「朴連福」才能去！」

許多人看完了《黑白大廚》心中都感到有許多遺珠，有些平時也時常在節目中露臉，知名度也相當高的主廚們，為何沒有出演這次的節目呢？中式主廚李連福就是其中時常被提到的一位。他也對於《黑白大廚2》表達了看法。

日前播出的SBS綜藝節目《同床異夢》中，提到近期因為《黑白大廚》這個節目，讓許多廚師們紛紛迎來了全盛時期，而相當知名的中式主廚李連福，也在節目中表達其實《黑白大廚》在一開始最初就有來邀請他上節目，不過他已婉拒。



李連福表示自己有過多次廚師生存料理比賽的參賽經驗，也時常得到比賽的冠軍，其中也包含SBS的節目《中華大飯店》他也得到第一名，而當時與李連福主廚展開激烈對決的競爭對手，就是呂敬來主廚。李連福主廚表示不久前自己也在一場雞肉料理對決中得到勝利，《拜託了冰箱》他也總是每年都獲得第一名。



也有人透露《黑白大廚2》當中觀眾們票選最想見到的主廚第一名，就是李連福主廚。不過主廚自己則是尚未點頭答應，還表示大家講得好像他一定會去參加一樣，他說如果要參與的話，一定會先改名字，改為「朴連福」才能去參加節目，令在場觀眾們覺得西當有趣。



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