回顧《拜託了冰箱》兩大感人畫面：鄭鎬泳與朴哲民淚擁，TWICE子瑜享用李連福台菜落淚

人氣料理綜藝《拜託了冰箱》時隔多年推出第二季（又譯拜託了冰箱 since 2014、拜託冰箱），三名廚師李連福、鄭鎬泳與朴恩影受邀來到《認識的哥哥》，聊到了各自印象深刻的來賓。

鄭鎬泳表示最令人深刻的嘉賓是演員朴哲民。回顧當集節目，當時朴哲民因父母罹患了老人癡呆症，無法再吃到媽媽的手藝，鄭鎬泳和Sam Kim兩名廚師便PK重現朴哲民吃過的家鄉菜。由於鄭鎬泳和朴哲民母親同家鄉，鄭鎬泳便試著重現家鄉的味道，端出全羅道式黃魚辣湯和涼拌茄子，朴哲民吃了忍不住落淚說：「怎麼辦？一模一樣！」



看著朴哲民，鄭鎬泳也哭了，鄭鎬泳透露自己父親也罹患老人癡呆，兩人哭著相擁，鄭鎬泳後來還招待了朴哲民和其母親一同吃飯。整集節目相當令觀眾動容，有觀眾留言「這是廚師收到的最高讚美」、「這是當一個廚師以來最美好的時刻」、「這是最感人的吃播，真的很難再嘗到相同的味道」。在《認哥》回顧當時，鄭鎬泳說：「其實我做菜的時候也一直忍著眼淚。」



▼回顧朴哲民享用鄭鎬泳料理



李連福也憶起曾因自己落淚的嘉賓，是TWICE子瑜。當時李連福做的中華料理，讓子瑜馬上想起小時候常和家人一起吃的味道說「很幸福」，主持人一提到「媽媽」她就忍不住掉淚，李連福看著也受到感染，特別用華語向子瑜媽媽傳達子瑜過得很好。子瑜落淚那集剪輯片段高達760萬觀看，觀眾都相當心疼她離鄉背井又遇到國籍事件。李連福回顧當時，表示自己為她做了台灣料理，看著她想念媽媽「很心疼」，宛如慈父地說：「畢竟她當時年紀也很小。」。



▼回顧子瑜享用李連福料理



而第二季才加入《拜託了冰箱》的朴恩影，印象深刻的來賓是宋仲基，宋仲基發現料理不夠分，特別再將自己的部分分給了她。



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