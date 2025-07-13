喜剧人夫妻诞生！《我家的熊孩子》金俊昊＆金智珉，今天举行婚礼「宾客超过1200人」到场祝福～

韩国知名喜剧演员（搞笑艺人）金俊昊与金智珉这对情侣，在公开交往3年后，正式步入婚姻，粗卡黑优～～～。

金俊昊与金智珉今天将在首尔江南区某饭店举行婚礼。特别的是，现场预计将有超过1200名宾客出席。婚礼司仪由曾与金俊昊共同出演《我家的熊孩子》、《脱掉鞋子恢单4Men》等节目的李常敏担任，祝歌则由歌手Gummy与卞真燮献唱，阵容相当华丽。



他们曾透过喜帖表示：「从前是前后辈相识，如今成为恋人，共度了珍贵的时光。现在我们要成为夫妻，携手迈向永远的时光。作为喜剧演员夫妻，我们想成为一对过得既有趣又开心的伴侣。」两人是KBS公开招募喜剧演员出身的前后辈，金俊昊是第14期，金智珉则是第21期。



金智珉最近在出演 MBC 广播节目《安英美的午间约会》时也曾表示：「自从《我家的熊孩子》播出求婚片段后，感觉全国人民都一起在为我们准备婚礼。」她也在婚礼前一日透过SNS上传「距离结婚只剩几小时」的贴文，表达自己的紧张心情。



两人自2022年起克服9岁年龄差公开恋情，金俊昊於去年底透过《我家的熊孩子》节目进行了求婚。





另外，他们也继金海俊&金升惠之后，成为第24对喜剧演员夫妇。

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