韓國最強財閥偶像！ALLDAY PROJECT Annie揭富家千金日常：沒在韓國過除夕，生活費領美金

新生代偶像團體ALLDAY PROJECT成員Annie在華麗的家世背景外，更因坦率談及零用錢話題引發關注。

13日，YouTube頻道《Pisik University》上傳了一則新的影片，嘉賓則為近期剛剛出道的ALLDAY PROJECT。 MC李勇柱直接問Annie：「我們今天可是壞人喔，妳過年收過最多的壓歲錢是多少？」對此，Annie小心翼翼地回答：「我從來沒在韓國過過農曆新年，因為我都在紐約，所以沒有跟家人一起過那樣的節日。」試圖閃避問題。



然而節目中，鄭在炯繼續追問：「那還是有拿過零用錢吧？ 是用韓幣、美金還是禮券？」Annie最後坦率地笑說：「就生活費吧，用美金收的。」



節目一公開就引爆網友熱議，大家紛紛表示：「八字也太好了，羨慕」、「這是真財閥，真千金」、「新世界會長有兩個孩子，她還是長女，是直系繼承人！居然會出道當愛豆，不可思議」、「你們以為財閥會像我們一樣靠著少得可憐的零用錢生活？ 他們應該用無限額的卡吧」、「還蠻直率的」、「現在愛豆圈都開始是金湯匙派了」、「用你的實力證明吧」等。



事實上，Annie（本名文瑞允）因是韓國頂級財閥之一——新世界集團總括會長李明熙的孫女、現任新世界會長鄭有慶的長女，在出道前就以「財閥偶像」身份受到高度關注。 然而出道後，她以紮實的唱跳實力與表演征服觀眾，證明自己不僅僅是話題人物。



ALLDAY PROJECT於上月23日推出出道單曲《FAMOUS》，強勢登上韓國最大音源平台Melon的「TOP100」榜單冠軍。 雙主打之一的《WICKED》表演影片一公開，更隨即登上YouTube熱門影片榜首，獲得爆發性反響。

Annie在節目中自然不做作的態度，再次展現出她除了耀眼的家世之外，作為藝人本身的真誠魅力與潛力。 未來她與《ALLDAY PROJECT》的更多活動，也讓粉絲們期待不已。



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