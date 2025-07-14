看看我在《对不起，我爱你》里发现了谁？！郑敬淏、田慧振的20年「时间胶囊」，曾经小配角如今大主角

20年前轰动亚洲的韩国经典爱情悲剧《对不起，我爱你》以全新面貌重回观众视野。 Wavve推出「New Classic企划」第二弹—《「导演版」对不起，我爱你》，6集完整版将以4K高画质重制呈现，带领观众再度陷入那场刻骨铭心的悲恋。

为纪念这部作品问世20周年，官方近日也释出角色海报，引发话题。 当年还是青涩新人的郑敬淏、田慧振如今已是韩国家喻户晓的「收视保证」演员，两人20年前在《对我爱》的出道初期模样再度被关注。 郑敬淏当年透过此剧仅在KBS公开招考演员出道1年，就获得重要主角机会，饰演天才音乐感与迷人笑眼兼具、全国人气顶级歌手「崔允」。 然而崔允最后才发现，自己心爱的恩彩（林秀晶 饰），其实爱著的是亲生哥哥车武赫（苏志燮 饰），陷入悲剧命运。 郑敬淏甚至亲自演唱剧中舞台歌曲，并为OST献唱〈珍贵的人〉，在退伍后的粉丝见面会上还再次演唱这首歌，成为粉丝津津乐道的回忆。



以电影与舞台剧为主活动的田慧振，则透过《对不起，我爱你》打入家庭剧场市场，饰演武赫的双胞胎妹妹「尹瑞京」。 瑞京自幼与武赫一同被抛弃，在孤儿院长大后因寻母发生车祸，智力停留在7岁。 当她成年后与哥哥相认，却只把他当作「舅舅」般依赖，天真无邪却不知哥哥命在旦夕的演技，更加突显悲剧色彩。

此次公开的苏志燮与林秀晶角色海报，也唤起无数剧迷回忆。 无论是被收养到澳洲后成为街头小混混的武赫初登场画面，还是恩彩在澳洲逃避黑帮追逐时躲藏的情景，都令人瞬间回到20年前。 经典台词如「傻瓜，对不起，我爱你」、「我爱你啊，阿加西！」自然而然浮现在脑海。



当年剧组更远赴澳洲墨尔本取景，首集与结局的关键场景同时拍摄，让两人命运般的邂逅与最后的告别形成强烈对比，成为韩剧史上最具代表性的悲恋之一。 而苏志燮标志性的「爆炸头+头带」、林秀晶彩虹毛衣配UGG雪靴的造型，也成为日后无数综艺与广告争相模仿的对象。 UGG雪靴甚至被戏称是林秀晶带红的冬季时尚。导演李亨民事后也感叹，「即使现在回头看，武赫与恩彩的造型一点都不老气，反而时髦到让人惊讶。」他也感谢当年两位演员及造型团队的用心。

2004年冬天这部仅播出两个月、16集长度的《对我爱》就让无数观众深陷「悲恋沼泽」，自嘲成为「『对不起我爱你』的废人」。 剧集当时的火爆甚至引发严重剧透风潮，还曾让编剧李璟熙犹豫是否要修改结局。 所幸最终仍坚守「想讲述一个真正悲伤的爱情故事」的初衷，收尾宛如现代版《罗密欧与茱丽叶》。



这次Wavve以导演版4K修复后，与《冬季恋歌》、《花样男子》、《豪杰春香》一起打包推出，让老剧迷能以更清晰画质重温青春，也吸引更多「预备对我爱废人」入坑。 而这句最终才出现的台词「对不起，我爱你」，又将在多少年轻观众心中刻下一辈子的遗憾与悸动，令人期待。

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