NCT道英履行一位公約：捐款1億，多虧了NCTzen

人氣男團NCT成員道英再度展現溫暖的善舉。 某捐款平台日前透露，道英為了幫助「自立準備」青年（即將脫離保護的青少年）及受保護兒童，捐贈了1億（韓幣，下同），這是繼去年2月他在生日當天進行捐款後，第二次參與該項目。

這筆捐款也兌現了他對粉絲的承諾。 上月道英在發表迷你二輯《Soar》時，於回歸訪問中承諾若奪得音樂節目一位就會捐款。 最終他以主打歌《你好，宇宙》（《Memory》）橫掃三座音樂節目冠軍，實現了與粉絲的約定。

道英透過所屬公司表達心聲說：「多虧了NCTzen（NCT粉絲名）的愛，我才能獲得珍貴的第一名這份禮物。 不僅如此，還能實踐捐款承諾，覺得非常有意義，也很感激。 希望能對準備嶄新開始的朋友們帶來一點點幫助，也希望他們能找到就像我這次專輯傳達的信息一樣，『讓我做夢的力量』，盡情去追逐自己的夢想。」

據悉，這筆捐款將用於幫助寄宿於育幼院與「Group Home」的兒童與青少年，以及已離開機構、開始自立生活的青年。 計劃為他們提供生活必需品套組，讓他們能健康度過夏天。

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