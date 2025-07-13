NCT道英履行一位公约：捐款1亿，多亏了NCTzen

人气男团NCT成员道英再度展现温暖的善举。 某捐款平台日前透露，道英为了帮助「自立准备」青年（即将脱离保护的青少年）及受保护儿童，捐赠了1亿（韩币，下同），这是继去年2月他在生日当天进行捐款后，第二次参与该项目。

这笔捐款也兑现了他对粉丝的承诺。 上月道英在发表迷你二辑《Soar》时，於回归访问中承诺若夺得音乐节目一位就会捐款。 最终他以主打歌《你好，宇宙》（《Memory》）横扫三座音乐节目冠军，实现了与粉丝的约定。

道英透过所属公司表达心声说：「多亏了NCTzen（NCT粉丝名）的爱，我才能获得珍贵的第一名这份礼物。 不仅如此，还能实践捐款承诺，觉得非常有意义，也很感激。 希望能对准备崭新开始的朋友们带来一点点帮助，也希望他们能找到就像我这次专辑传达的信息一样，『让我做梦的力量』，尽情去追逐自己的梦想。」

据悉，这笔捐款将用於帮助寄宿於育幼院与「Group Home」的儿童与青少年，以及已离开机构、开始自立生活的青年。 计划为他们提供生活必需品套组，让他们能健康度过夏天。

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