【韓網熱門】金在中公司旗下女團SAY MY NAME新加一名成員！網友：咦？喔！！！

新人女團Say My Name宣布新成員SHUIE加入，從原本7人編制轉為8人組合。

所屬社INCODE娛樂透過SNS表示，理解粉絲因新體制產生的各種情緒，將以更真誠的面貌守護團隊色彩與默契。 Say My Name是由歌手金在中創立的INCODE推出的首支偶像團，去年10月出道，成員中包括IZ*ONE出身的仁美。 出道9個月便迎來新血，預計今夏回歸。



韓國網友評論：

1. 本來想說「突然？」點進來看，結果完全能理解...

2. 哇 是演員臉耶..？

3. 因為第一張照片又點進來看一次..

4. 有點像黃正音

5. 是英雄在中（指金在中）那間公司吧？ 像是女版金在中，又帥又漂亮

6. 是真的很漂亮...

7. 真的！完全可以理解

8. 啊，原來之前是因為受傷才沒能一起出道，看了照片淡妝更絕 跟原本成員的清純概念也很搭

9. 只有我點進來前還想著「該不會很普通吧」嗎

10. 看到標題還想說是什麼？ 點進來發現太漂亮了，完全能理解

11. 瘋了，史詩級美貌ᄏᄏᄏᄏᄏ

12. 還以為是AI 真的好美

13. 本來還想說現在成員已經很多了，結果看臉就理解了

14. 粉絲可能會有點慌... 但真的太漂亮了

15. 哇 突然加進來感覺有點誇張，但又很合理

16. 哇 好久沒因為臉感嘆「哇」 了，超美

17. 「咦？」點進來後 「喔...」ᄏᄏᄏᄏᄏ

18. 很漂亮 但感覺不太適合這團體... 不是那種很清純的風格嗎ᅲ

19. 很漂亮 希望她能做得好，順利融入粉絲圈

20. 不是吧... 太美了... 真的又帥又漂亮

21. 超級大美女

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