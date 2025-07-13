在台灣拿到億級年薪的啦啦隊員，竟然在韓國加油站工作？

在台灣以高人氣和「億級年薪」活躍中的韓國啦啦隊女神安芝儇，近日竟被目擊出現在韓國慶州的一家加油站做兼職，消息一出引發粉絲與網友熱議「女神落魄了？」

日前，安芝儇在其YouTube上傳了一支新影片，標題為「據說在台灣拿到億級年薪的啦啦隊員，竟然在韓國加油站工作近況」，引來大量點閱與討論。



影片中，安芝儇親自現身慶州的一處加油站，頂著攝氏32度的高溫，在戶外陽光下向司機們發放提神口香糖與咖啡。 許多人對她「從億級啦啦隊變成加油站員工」感到疑惑，但事實證明，這是一場交通安全公益活動，她正參與推廣防止疲勞駕駛的宣導計劃。



儘管天氣炎熱，安芝儇仍展現招牌微笑與敬業態度，令不少網友直呼：「人美心善！」在影片中她還笑說：「今年我打算買房子，老公的買車我也可以一起買，記得聯繫我哦~」幽默自嘲也再度展現她的親民與魅力。

自從2023年離開韓國職棒樂天巨人後，安芝儇便於同年8月宣布進軍台灣職棒，並自2024賽季開始正式加入TSG鷹隊擔任啦啦隊隊長，人氣飆升。 不僅如此，她還活躍於廣告拍攝與主持活動等多領域，是目前台灣最炙手可熱的韓籍啦啦隊員之一。

此外，因韓國啦啦隊員在台灣人氣高漲，韓國旅遊發展局還攜手在人氣頗高的李多惠、李雅英，推出了特別的訪韓旅遊產品。此次以「與K-啦啦隊一起出發的韓國之旅」為主題的旅遊產品，重點圍繞釜山和全州，旨在啟動當地旅遊。該旅遊產品為遊客提供了與韓國啦啦隊成員一同體驗釜山與全州魅力的機會，目標是挖掘新的訪韓旅遊內容並擴大韓國旅遊需求群體。



自5月中旬起，兩位啦啦隊成員親自參與了產品的推廣宣傳，截至7月初，已吸引約1,200人購買，預計到今年年底，將有超過2,000名臺灣遊客藉此機會訪問韓國。

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