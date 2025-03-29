啦啦隊員變身女團〜安芝儇、南珉貞、趙娟週、朴旻曙Mingo合體見面會兩場爆滿！「回報粉絲厚愛，期待與大家球場相見」

韓籍啦啦隊員在臺灣都相當受到球迷們的喜愛，而分屬在富邦悍將、統一7-ELEVEn獅以及台鋼雄鷹三支隊伍的四位啦啦隊員安芝儇、南珉貞、趙娟週與朴旻曙Mingo，合體舉辦粉絲見面會，並且推出單曲CD回報粉絲們的厚愛。

在見面會前的記者聯訪中，四位成員們也提到對本次見面會的感覺，安芝儇表示自己從去年開始在臺灣活動，也得到了許多球迷們的支持與喜愛，讓她相當感謝，也一直在思考能夠用什麼方式來回報大家，沒想到在短時間內就能籌辦好本次的見面會，原本覺得很開心的她，來到現場見到了這麼多媒體，竟然開始緊張到手汗直流。





南珉貞也表示，目前正值3月新球季正要展開，啦啦隊員們的行程也非常忙碌，所以沒有太多時間能夠練習與準備今日的見面會，讓她也相當緊張。趙娟週也提到最近行程滿檔，同時也準備著今日的活動，日前在錄製統一獅加油曲的時候，可能會有記錯舞步或是歌詞的情形，但好在隊員們都非常幫忙也體諒她，讓她相當感謝。





朴旻曙提到雖然有時候練習時間長，身體會有點累，但因為準備這些活動的過程中非常的開心，足以讓她忘記身體的不適，也覺得自己的實力仍在。接下來四位因為分屬於三支不同的球隊，也表達了希望自己所應援的球隊能夠在新的球季有好的表現，也期望球迷們能夠多多進場觀賞球賽，期待大家球場相見。





接著見面會一開始，便一次致敬兩首超人氣好歌，包括少女時代的「The Boys」與Jessie J的「Bang Bang」，而本次活動也特別安排了四個人的個人表演橋段，安芝儇、南珉貞、趙娟週與朴旻曙Mingo可謂絞盡腦汁，要求超高的她們，無不希望演出是最SPECIAL的，一度還彼此保密自己的絕招，搞笑自嘲要做到「后不見后」才行，較勁意味濃厚。





最後壓軸登場的就是成功從啦啦隊變身女團2S後，安芝儇、南珉貞、趙娟週與朴旻曙Mingo攜手合唱，甫剛熱騰騰推出的甜美新歌「HOW2 HOW2」，同步聽到台下全部粉絲都會哼唱，並隨著旋律拍打節拍時，也讓她們感動不已。四美也承諾未來一定會更努力，除了做好啦啦隊本職，也會將演藝觸角延伸至不同領域，用最棒的作品回饋球迷們的喜愛。



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