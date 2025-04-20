「三振舞女神」李珠珢戰袍掀韓網論戰：遭轟「教壞小孩」 ！網酸：應援需要這麼性感？

以「三振舞」風靡棒球圈的20歲啦啦隊新星李珠珢，近日因應援服裝尺度問題引發韓國社群熱議。 這位超人氣啦啦隊成員的造型爭議持續延燒，正反意見在各大論壇激烈交鋒。

事件起因於日前某網友上傳李珠珢穿著官方制服的照片，質疑：「應援需要穿成這樣嗎？ 看著都覺得不舒服。」貼文迅速引發共鳴，另一名網友加碼批評：「露出腋下、肚臍、大腿還不夠，連手臂都要透視紗材質，根本是譁眾取寵！」隨著更多棒球迷加入討論，「啦啦隊服裝規範」議題衝上熱搜。



隔日戰火升級，有家長發長文呼籲「該管制應援服裝了」，強調：「球場有許多未成年觀眾，這既非偶像舞台，裸露尺度卻越來越誇張。」該文獲得破萬讚支持，主張「我們需要的是帶動氣氛的指導員，不是性感賣弄的表演者」。



這位正面臨輿論風暴的主人公是2004年出生的新生代啦啦隊員，去年因一段「三振舞」短影片爆紅全網。 影片記錄她在觀眾席補妝時，聽到音樂立即切換專業模式熱舞的畫面，反差魅力吸引破百萬觀看次數。



本次爭議恰逢李珠珢人氣攀升期，出道即擔任職棒隊主力啦啦隊員，其融合女團舞風的應援方式開創「K-Pop式加油文化」，如今卻因服裝尺度遭質疑本末倒置。



此事已在theqoo上掀起熱議，眾多網友留言表示：「同樣服裝穿在男啦啦隊員就沒事？」、「專業表現不該被物化檢視」、「音樂節目（音樂放送）不更誇張嗎？ 反正都是性商品化罷了」、「不過說真的，美國的啦啦隊服裝還更誇張，去Google查查『NFL NBA cheerleader』就知道了」、「也不好看啊.. ᅲᅲ不管是哪個球隊，就穿得稍微適合小孩也會來看的球場氛圍一點吧」、「但這其實是團體服吧，感覺大家都穿一樣的，卻只有她被抓出來罵，有點針對她了」等。

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