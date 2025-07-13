在台湾拿到亿级年薪的啦啦队员，竟然在韩国加油站工作？

在台湾以高人气和「亿级年薪」活跃中的韩国啦啦队女神安芝儇，近日竟被目击出现在韩国庆州的一家加油站做兼职，消息一出引发粉丝与网友热议「女神落魄了？」

日前，安芝儇在其YouTube上传了一支新影片，标题为「据说在台湾拿到亿级年薪的啦啦队员，竟然在韩国加油站工作近况」，引来大量点阅与讨论。



影片中，安芝儇亲自现身庆州的一处加油站，顶著摄氏32度的高温，在户外阳光下向司机们发放提神口香糖与咖啡。 许多人对她「从亿级啦啦队变成加油站员工」感到疑惑，但事实证明，这是一场交通安全公益活动，她正参与推广防止疲劳驾驶的宣导计划。



尽管天气炎热，安芝儇仍展现招牌微笑与敬业态度，令不少网友直呼：「人美心善！」在影片中她还笑说：「今年我打算买房子，老公的买车我也可以一起买，记得联系我哦~」幽默自嘲也再度展现她的亲民与魅力。

自从2023年离开韩国职棒乐天巨人后，安芝儇便於同年8月宣布进军台湾职棒，并自2024赛季开始正式加入TSG鹰队担任啦啦队队长，人气飙升。 不仅如此，她还活跃於广告拍摄与主持活动等多领域，是目前台湾最炙手可热的韩籍啦啦队员之一。

此外，因韩国啦啦队员在台湾人气高涨，韩国旅游发展局还携手在人气颇高的李多惠、李雅英，推出了特别的访韩旅游产品。此次以「与K-啦啦队一起出发的韩国之旅」为主题的旅游产品，重点围绕釜山和全州，旨在启动当地旅游。该旅游产品为游客提供了与韩国啦啦队成员一同体验釜山与全州魅力的机会，目标是挖掘新的访韩旅游内容并扩大韩国旅游需求群体。



自5月中旬起，两位啦啦队成员亲自参与了产品的推广宣传，截至7月初，已吸引约1,200人购买，预计到今年年底，将有超过2,000名台湾游客藉此机会访问韩国。

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