TXT展開第4次世界巡演！8月首爾起跑，北美7城9場巡迴

人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）將與全球粉絲再度相見。

所屬公司BIGHIT MUSIC於10日宣布，TXT將展開第4次世界巡演「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ACT : TOMORROW」，並公開北美巡演地點。本次北美巡演將在7個城市舉辦共9場演出，預計於9月9日從聖荷西（San Jose）起跑，接著依序前往12日洛杉磯（LA）、16日達拉斯（Dallas）、21日至22日羅斯蒙特（Rosemont）、25日亞特蘭大（Atlanta）、 28日華盛頓D.C.，最後在10月1日至2日於紐瓦克（Newark）畫下句點。

特別的是，TXT將再度站上洛杉磯BMO體育場。 該場館是他們自2023年出道以來首度進軍的北美大型體育場舞台，當時創下全場售罄的紀錄並引發當地熱烈回響。



TXT將於8月22日至23日在首爾高尺 Sky Dome 打響本次世界巡演的第一炮，與韓國粉絲率先共度精彩時光。 團體也透露，巡演名稱蘊含「一同邁向我們約定好的明天」的意義。

相關人士表示：「TXT將透過細膩的舞台故事敘事、強烈的現場演出以及極具沉浸感的編排，再次展現他們作為『Stage Teller（舞台+說故事的人）』的實力。」

另一方面，TXT也將於7月21日下午6時攜正規4輯《The Star Chapter： TOGETHER》回歸，透過「唯有真心共鳴才能做到的呼喚彼此名字」這樣的主題，帶來一段相互拯救彼此與世界的故事，引發粉絲期待。

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