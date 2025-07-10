TXT展开第4次世界巡演！8月首尔起跑，北美7城9场巡回

人气男团TOMORROW X TOGETHER（TXT）将与全球粉丝再度相见。

所属公司BIGHIT MUSIC於10日宣布，TXT将展开第4次世界巡演「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ACT : TOMORROW」，并公开北美巡演地点。本次北美巡演将在7个城市举办共9场演出，预计於9月9日从圣荷西（San Jose）起跑，接著依序前往12日洛杉矶（LA）、16日达拉斯（Dallas）、21日至22日罗斯蒙特（Rosemont）、25日亚特兰大（Atlanta）、 28日华盛顿D.C.，最后在10月1日至2日於纽瓦克（Newark）画下句点。

特别的是，TXT将再度站上洛杉矶BMO体育场。 该场馆是他们自2023年出道以来首度进军的北美大型体育场舞台，当时创下全场售罄的纪录并引发当地热烈回响。



TXT将於8月22日至23日在首尔高尺 Sky Dome 打响本次世界巡演的第一炮，与韩国粉丝率先共度精彩时光。 团体也透露，巡演名称蕴含「一同迈向我们约定好的明天」的意义。

相关人士表示：「TXT将透过细腻的舞台故事叙事、强烈的现场演出以及极具沉浸感的编排，再次展现他们作为『Stage Teller（舞台+说故事的人）』的实力。」

另一方面，TXT也将於7月21日下午6时携正规4辑《The Star Chapter： TOGETHER》回归，透过「唯有真心共鸣才能做到的呼唤彼此名字」这样的主题，带来一段相互拯救彼此与世界的故事，引发粉丝期待。

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