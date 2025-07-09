吳代煥發三篇台灣文了！最新照片秀金門高粱還有涼麵，網友喊內行

《衣袖紅鑲邊》、《玉氏夫人傳》綠葉演員吳代煥，日前在Threads及IG發了來台灣遊玩的貼文，引起台灣網友注意，而他相繼又發了兩篇文，共三篇讓台灣網友受寵若驚。

吳代煥上月底在發出「吃了又吃，熱了又吃」台灣相關貼文後，隔日又更新，拍了台北101等建築說：「#台灣2 #炎熱 #潮溼 但是是充滿浪漫的地方。」諧星金智珉似乎也同意，底下留言：「台灣很寂靜很好。」



幾日前吳代煥發了第三篇文，直接和金門高粱玩自拍，原來是到了台北信義區太和殿鴛鴦麻辣火鍋用餐，可以看到他手上拿了相當大的桌上型電風扇，可見是清楚台灣有多熱XD。他還一連發了好幾張吃的燒烤、涼麵，及一蘭拉麵。貼文他寫：「#台灣 又想起來了～又想起擦身而過的夜晚……」看來是念念不忘台灣之行了，底下留言有網友表示他相當內行，知道要吃涼麵配蛋花湯還有喝冷凍的高梁。



過去也有韓國藝人一連發多張台灣旅行照，如Lovelyz李美珠，近日則還有BBGIRLS恩智，他們的發文都讓台灣網友很興奮、很歡迎他們來到台灣享受「台灣感性」呢！

▼回顧：‎〈美珠台灣美照話題也太豐富XD 修圖修到大樓彎掉、散髮像《惡鬼》金泰梨、影印店招聘公告有問題〉‎



▼‎〈BBGIRLS三姝一起來台灣卻分開玩！恩智&裕那幾度巧遇當街吵架：不要跟蹤我！XD〉‎



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞