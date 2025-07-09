吴代焕发三篇台湾文了！最新照片秀金门高粱还有凉面，网友喊内行

《衣袖红镶边》、《玉氏夫人传》绿叶演员吴代焕，日前在Threads及IG发了来台湾游玩的贴文，引起台湾网友注意，而他相继又发了两篇文，共三篇让台湾网友受宠若惊。

吴代焕上月底在发出「吃了又吃，热了又吃」台湾相关贴文后，隔日又更新，拍了台北101等建筑说：「#台湾2 #炎热 #潮湿 但是是充满浪漫的地方。」谐星金智珉似乎也同意，底下留言：「台湾很寂静很好。」



几日前吴代焕发了第三篇文，直接和金门高粱玩自拍，原来是到了台北信义区太和殿鸳鸯麻辣火锅用餐，可以看到他手上拿了相当大的桌上型电风扇，可见是清楚台湾有多热XD。他还一连发了好几张吃的烧烤、凉面，及一兰拉面。贴文他写：「#台湾 又想起来了～又想起擦身而过的夜晚……」看来是念念不忘台湾之行了，底下留言有网友表示他相当内行，知道要吃凉面配蛋花汤还有喝冷冻的高梁。



过去也有韩国艺人一连发多张台湾旅行照，如Lovelyz李美珠，近日则还有BBGIRLS恩智，他们的发文都让台湾网友很兴奋、很欢迎他们来到台湾享受「台湾感性」呢！

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