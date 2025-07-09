EXID Hani「判若兩人」憔悴近照曝光，網驚：根本認不出！ 談婚變：為什麼生活總不如意

女團EXID成員兼演員HANI（本名安喜延）出演MBN綜藝《吳恩英Stay》，首度公開婚變後的真實心路歷程。 然而節目播出后，網友對其外貌變化的討論熱度遠超訪談內容，相關話題迅速登上熱搜。

節目中的HANI以近乎素顏的狀態現身，身著休閒運動服，與往日舞台上活力四射的「果汁美」形象形成鮮明對比。 看到她近況的網友和觀眾們表示震驚，紛紛留言：「完全認不出來」、「是增肥還是整容了？ 」、「和我記憶中的HANI判若兩人」等， 也有觀眾發現其面容略顯憔悴：「看起來經歷了很多」。



獨自乘火車前往錄製的HANI用本名自我介紹，在未被其他嘉賓認出時自嘲：「看來我還算不上明星級。」她在節目中坦言：「最近常思考為什麼生活總不如意」，透露自己長期看人眼色生活，「現在想停止這種狀態」。 對於接踵而至的不可控事件，她表示已學會放下控制欲：「開始接受『這樣活著也沒關係』』」。

去年HANI原計畫與精神科醫師楊宰雄（又譯梁在雄）結婚，但因男方醫院發生患者死亡事件，婚禮無限期推遲，同時大批粉絲和網友都勸她「趕快分手」，此後她退出多檔節目，淡出公眾視野。 節目尾聲的預告中，她含淚告白：」第一次深刻體會到抑鬱，甚至想逃跑。 周圍人都問我為何要選荊棘之路。 」



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儘管外貌變化引發爭議，更多網友送上暖心鼓勵：「依然支持你」、「自然的樣子也很美」，相關討論持續發酵中。

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