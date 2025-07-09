【韩网热门】高耀太申智「未婚夫风暴」后发声明：确认过了，那些疑惑都不属实！网友：祝你幸福！但别带他上电视

混声组合高耀太成员申智的年下男友文元因交往前隐瞒有过婚史且有女儿、对高耀太另外两名成员态度不佳等引发大批网友热议与争议，甚至出现「全网劝分手」的声浪。 随著舆论持续延烧，申智最终向大众说明心情与立场。

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申智表示：「最近因为我的结婚消息，好像让大家感到有些疲惫，让我心里很沉重。 同时也再次深刻感受到我真的从大家那里收到了很大的爱，对此真心感谢。」

对於迟迟未出面回应争议，申智也解释说：「要在此之前确认各种疑惑是否属实，需要一些时间，因此我的立场说明来得比较晚，对此感到非常抱歉。」她进一步提到，已经与所属经纪公司一起仔细确认所有传闻与质疑，结果发现「这些疑惑都不是事实」。



最后，申智诚恳地写道：「我充分理解大家出於关心所表达的担忧与意见，会再多加思考并仔细看待此事。 关於日后的事情，如果大家能够再给我一些时间耐心观察，真的会非常感谢。」

韩国网友评论：

1. 祝你幸福...！但请不要带著老公一起上节目

2. 打著担心的名义在那边嘲讽，真恶心耶，管好你们自己的人生吧

3. 看留言感觉真的有很多人希望申智不幸福，什么「不要离婚哦」「就当作人生的课题吧」「不要一起上节目」之类的ᄏᄏᄏᄏ唉干脆直接说吧，就是希望申智不幸嘛！自己骂得那么爽，却不想承认这样很卑劣，还硬要用嘲讽装高尚，一大早就在那里诅咒别人不幸，还自以为是正义战士，真行

4. 如果真的为申智著想，那就别再骂了，祝她能幸福吧，我也觉得这件事有点过热了

5.加油！！！不管做什么选择，都希望能过上幸福的人生！！

6. 对啊，到这程度就够了... 该祝福她幸福了

7. 为什么大家那么关心别人的人生，还是先顾好你们自己的人生吧，都快得「多管闲事恐惧症」了，唉

8. 姊姊要幸福啊，本来就很脆弱的人，希望别再受伤了

9. 如果真的不是事实，那就太好了。 无论申智做出什么选择，都希望她能幸福地生活下去

10. 都要和一个让自己需要出来澄清、辩解的男人结婚了，那就只好一路幸福下去吧

11. 事情闹很大的时候我都没插嘴，不管那个人怎样，不管以后关系怎么发展，只希望姊姊能幸福

12. 事实都确认了就好，祝你幸福

13. 只要不要夫妻一起上节目就好...

14. 姊姊是聪明的人，我相信你会再三考虑后做出最好的选择，姊姊只要幸福就好

15. 希望你幸福...！大家从小就一起看著你，所以感觉不像是别人的事，好像就因此变得有点太过激动ᅲ

16. 发生那么多事情，本人应该最累 ᅲᅲ 祝你幸福！

17. 是当事人的婚姻，只要当事人幸福就好了，毕竟不是别人替她活

18. 都这把年纪了，就让她自己决定吧 真的 姊姊祝你幸福，但是说什么「不要怎样上节目」那种话真的超恶心

19. 当事人都确认过了，没什么好再说三道四的，祝你们幸福美满

20. 又不是犯罪，就这样把人逼得团团转

21. 觉得不对再回头就是了... 希望你幸福

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