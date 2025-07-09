韩网炸锅！李施昤离婚后植入胚胎怀二胎，网友：应援vs为什么？前夫发声明：会履行为人父的义务

演员李施昤（李诗英）近日在个人 SNS 突然宣布已透过试管婴儿技术，怀上与今年初离婚的前夫所生的第二胎，引发韩国网路上热烈讨论。 舆论呈现两极反应，有人为她的决定鼓掌，也有人质疑在未经前夫同意的情况下怀孕是否合法与合适。

李施昤8日透过社群平台亲自发表长文，坦承自己在婚姻期间与当时的丈夫进行试管，成功培养并冷冻胚胎，原本计划要迎来第二个孩子。 然而两人的婚姻也在讨论离婚的过程中逐渐走向终点。 就在双方完成所有法律手续、关系即将完全划下句点时，李施昤才发现原先冷冻保存的胚胎即将到期。

她表示：「我无法眼睁睁看著这个胚胎被废弃，於是最终决定接受胚胎移植。」并坦率坦言：「虽然对方（前夫）并未同意，但这是我选择后愿意承担一切后果的决定。」她强调自己一直渴望孩子，不希望再重蹈对於长子养育过程中所怀抱的遗憾，认为现在的决定依然是最有价值的事情。

这番告白引起大批网友讨论，有人为她加油打气，认为这是一位母亲深刻的决定，纷纷留言「祝你顺利生产，和孩子幸福快乐」、「妈妈一定能好好养育孩子，加油」、「健康第一，母子平安」、「做过试管的都知道这个过程对女生来说有多艰辛与痛苦，怎么可能轻易放弃」等。 但同时也有不少网友对此提出担忧，认为「未经同意就进行移植，法律真的没有漏洞吗？ 太不可思议了」、「孩子也是一个独立的生命，这样做是否太自我？」、「如果我是前夫，会无法接受突然就有孩子诞生的事实」。



对於外界质疑声浪，李施昤也在文中表态，「今后无论外界给予我多少责难或建议，我都会虚心接受。 并以满怀感谢的心情对待再次找上门来的这个宝贝孩子，未来会以更强烈的责任感，好好照顾孩子、诚实生活，不让他感到任何匮乏。」

李施昤所属经纪公司 Ace Factory 也对此向媒体证实，确实「李施昤近期怀上与前夫所生的第二胎」，但由於涉及艺人隐私，不便再透露更多细节，盼外界给予理解与空间。

而对於是否知情与同意，李施昤的前夫则透过媒体《Dispatch》表示，确实「未同意进行第二胎怀孕」，但态度并未完全负面。 他补充道：「既然已经有了第二个孩子，身为父亲，我会尽到该负的责任。 无论是怀孕、分娩还是未来育儿所需，我都会与李施昤协商处理。」他也透露，与李施昤离婚后，仍旧经常联系并共同照顾长子，「第二个孩子也会一样，作为母亲与父亲，我们都会尽最大努力。」



李施昤2017年与年长9岁的企业家结婚，隔年诞下长子，两人婚姻维持约8年，今年初和平离婚。 如今她在离婚后选择单独迎接第二个宝贝到来，这个勇敢却也极具争议的决定，未来将如何影响她的家庭与演艺事业，也持续受到大众关注。

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