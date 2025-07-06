【韓網熱門】FIFTY FIFTY即席清唱《Gravity》，超強和聲令人狂起雞皮疙瘩！

女團FIFTY FIFTY成員Chanelle Moon、Yewon、Athena近日做客YT頻道John Maat的美食脫口秀節目《BYOB》，一起玩遊戲、製作漢堡並分享近況。

FIFTY FIFTY去年9月以5人團體重組回歸大眾視線，去年11月和12月在美國舉辦了巡迴演唱會《FIFTY FIFTY ： Love Sprinkle Tour in USA》。 MC之一Biran詢問巡演期間反響最好是哪一首歌，三位成員一致認為是《Gravity》，另一位MC朴俊炯於是請她們現場演唱。 三人快速交換眼神，沒有任何準備過程就立即唱出副歌部份，由主唱Chanelle Moon負責高音（創造男團版《Pookie》的成員）、Yewon和Athena負責低音，清唱完美和聲引得兩位MC一臉驚訝，稱讚不已。



햄부기 만들다가 시선교환하더니

바로 그래비티 라이브 출력하는 소녀들을 봐…

심지어 화음도 완벽함 나 음원인줄 알았어 pic.twitter.com/X1Nfh6ViGf — 롤로 (@pololo0519) July 4, 2025

▽《Gravity》是FIFTY FIFTY迷你二輯《LOVE TUNE》的最後一首收錄曲，展現出成員們驚人的爆發力和高音，因反響太好而登上原本沒有計劃的打歌節目。



▽不加舞蹈的演唱版更能好好欣賞成員們的優美和聲：



韓國網友評論：

1. 天啊唱得超棒

2. 和聲真的瘋了... 狂起雞皮疙瘩

3. 差點以為有人播放了音源

4. 哇，我還以為是用電腦修過的，原來是現場唱的嗎... 太誇張了

5. 孩子們完全沒表情地突然唱出原音質等級的現場

6. 哇也太平穩了吧，幾乎看不出是哪位成員負責高音，太強了

7. 和聲契合是一回事，三個人的音色也非常合拍

8. 《Gravity》真的是名曲，舞台也非常讚

9. Chanelle是唱高音的？ 她跳舞那麼強，連唱歌也那麼會？ 太強了吧！

10. 因為演算法推給我就看了，感覺就是《周偶》海外版啊！完全狙擊我的喜好，馬上訂閱！

11. 對FIFTY FIFTY很有好感，希望她們能夠大發！

出處：https://theqoo.net/hot/3813300660

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