BLACKPINK演唱會座席引爭議！花13萬韓幣只能看大螢幕，韓網友：真沒良心、應該要事先通知吧！

人氣女團 BLACKPINK 5日在高陽綜合運動場舉行世界巡迴演唱會《DEADLINE》。由於是她們時隔1年10個多月的完整體演唱會，再加上首次公開新曲，因此備受期待。

雖然粉絲們對 BLACKPINK 的完整體舞台反應熱烈，但部分粉絲表示不滿說：「因爲設置了遮擋舞台的大螢幕，所以受到了損失。」據悉，問題出在「N3」區域，這個區域前面擺放著巨大的螢幕，完全看不到舞台。該區域的座位沒有被分類在99000韓元的視野限制席，而是以132000韓元的價格出售。



當天，粉絲A在 X（舊Twitter）上寫下說：「這是 BLACKPINK 演唱會高陽綜合運動場 N3 區第三排的後記。根本沒什麼後記，完全看不到（舞台）。不是說『設施可能遮擋視野，這哪是遮擋？根本沒視野啊』，這種位置也不是作為『視線限制席』低價賣出，而是正式預售賣的，真的太生氣了！煙火？無人機？全都擋住了，只能從縫隙看到上面，完全看不見！」另一位粉絲B也說：「這個能檢舉到哪裡呢？我昨天也很生氣了，完全無法集中演出。」

블랙핑크 콘서트

고양 종합운동장 N3 3열 후기



후기랄것도 없음 걍 안보임



구조물에 의해 시야에 방해가 일어날 수 있다면서요…



시야가 없는데요 그냥 이런 자릴 시제석으로 푼것도 아니고 본예매로 푼게 진짜 너무화남



불꽃놀이? 드론? 걍 다가려서 위만 빼꼼 보이고 아예안보임 pic.twitter.com/So0bvsqVIJ — 시야몬 (@happyshuac) July 5, 2025

因此也引發熱議，韓網友：「在沒有事先通知的情況下，簡直是詐騙水平，這個得退款啊」、「那個跟在電影院看轉播有什麼不同...」、「應該事先通知好再賣，而且價格太沒有良心了」、「在那邊看什麼啊，挖那個地方真沒良心！控台帳篷爲什麼需要那麼高」、「一想到這是我的位置就很生氣」、「把粉絲當成冤大頭啊」、「哇～在現場看大螢幕的話，感覺會非常生氣...」、「第一次看到沒有考慮到粉絲們的視線而製作演唱會」、「那種座位當初就不應該賣的」、「就算賣了也要事先通知吧！13萬太過分了」等等。

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