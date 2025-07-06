【韩网热门】FIFTY FIFTY即席清唱《Gravity》，超强和声令人狂起鸡皮疙瘩！

女团FIFTY FIFTY成员Chanelle Moon、Yewon、Athena近日做客YT频道John Maat的美食脱口秀节目《BYOB》，一起玩游戏、制作汉堡并分享近况。

FIFTY FIFTY去年9月以5人团体重组回归大众视线，去年11月和12月在美国举办了巡回演唱会《FIFTY FIFTY ： Love Sprinkle Tour in USA》。 MC之一Biran询问巡演期间反响最好是哪一首歌，三位成员一致认为是《Gravity》，另一位MC朴俊炯於是请她们现场演唱。 三人快速交换眼神，没有任何准备过程就立即唱出副歌部份，由主唱Chanelle Moon负责高音（创造男团版《Pookie》的成员）、Yewon和Athena负责低音，清唱完美和声引得两位MC一脸惊讶，称赞不已。



햄부기 만들다가 시선교환하더니

바로 그래비티 라이브 출력하는 소녀들을 봐…

심지어 화음도 완벽함 나 음원인줄 알았어 pic.twitter.com/X1Nfh6ViGf — 롤로 (@pololo0519) July 4, 2025

▽《Gravity》是FIFTY FIFTY迷你二辑《LOVE TUNE》的最后一首收录曲，展现出成员们惊人的爆发力和高音，因反响太好而登上原本没有计划的打歌节目。



▽不加舞蹈的演唱版更能好好欣赏成员们的优美和声：



韩国网友评论：

1. 天啊唱得超棒

2. 和声真的疯了... 狂起鸡皮疙瘩

3. 差点以为有人播放了音源

4. 哇，我还以为是用电脑修过的，原来是现场唱的吗... 太夸张了

5. 孩子们完全没表情地突然唱出原音质等级的现场

6. 哇也太平稳了吧，几乎看不出是哪位成员负责高音，太强了

7. 和声契合是一回事，三个人的音色也非常合拍

8. 《Gravity》真的是名曲，舞台也非常赞

9. Chanelle是唱高音的？ 她跳舞那么强，连唱歌也那么会？ 太强了吧！

10. 因为演算法推给我就看了，感觉就是《周偶》海外版啊！完全狙击我的喜好，马上订阅！

11. 对FIFTY FIFTY很有好感，希望她们能够大发！

出处：https://theqoo.net/hot/3813300660

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