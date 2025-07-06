Super Junior《認識的哥哥》預告來了！圭賢吐槽希澈「搭便車」，又有新吵架打架故事？

Super Junior今年逢20周年，將在8日回歸的他們，也再度全員到了經常做客的綜藝節目《認識的哥哥》，預告昨晚已釋出！

預告開頭映入眼簾就是Super Junior專屬的大巴士，節目也稱他們「大型」來賓，總共9個人（利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、東海、始源、厲旭、圭賢）全員到齊。幾個人開場就相當感性，「一直走到了這裡」、「因為總覺得是最後了」，結果圭賢接著吐槽希澈說：「我們為了守護組合做了很多的努力，他遲遲才來──」



講到他們的團魂，雖說自稱「櫥窗男團」，卻常常還是有粉絲E.L.F.被他們20年的友情所感動，東海透露有後輩夢想和他們一樣長長久久，卻被圭賢和希澈懷疑撒了太多MSG了（加油添醋）。接下來就是每次都會端出來的吵架、打架故事了，「銀赫被排擠」竟曾經登上熱搜？厲旭反倒說銀赫最欺負新人。



始源突然感性地說沒有隊長利特「Super Junior說不定早就結束了」，神童則爆料新的打架故事？不曉得說了誰，「又看向銀赫，結果對著銀赫──」（還是其實是早就說爛的故事了？有讀者看這句秒懂在講哪件事嗎XD？）



接著是和《認哥》班底遊戲的環節，全員穿越回了20年前！「Super Junior25」們變回了「Super Junior05」，另一邊竟有「Super Junior06」也穿越來要PK！？圭賢竟在「Super Junior06」裡，難道是因為他是2006年才加入Super Junior的原因嗎？這場05、06混戰會如何？



此集12日播出，香港觀眾可於Viu收看！

▼完整預告片



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