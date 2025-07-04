高耀太申智未婚夫文元态度让大众劝逃，白佳秀桌布秀团魂应援申智！

韩国这两日娱乐消息热门人物绝对有高耀太成员申智，申智公开与歌手未婚夫文元和队友金钟旼与白佳初次见面的场面，文元的态度随即受到韩网排山倒海的批判，大家都希望申智「快逃」。

申智携未婚夫文元和金钟旼与白佳见面的影片，文元坦言自己并非一开始就对申智说清楚离过婚还有一个女儿，当下金钟旼与白佳听了明显表情不悦，白佳甚至当场说要离开一阵子。除此之外还有种种言谈流露的态度问题、更多网友的爆料，让大众更不能接受形象正面的申智和文元结婚，不仅呼吁申智远离文元，也呼吁金钟旼和白佳劝劝申智。

*回顾报导：

〈【韩网热门】网友反对高耀太申智结婚，爆男方问题多多：奉子成婚、隐瞒情史、贬低申智……〉



事情延烧，白佳3日深夜限时动态疑替申智应援，秀了自己的手机桌布，是高耀太三人都穿同款黑色帽T的合影，上头有颗蓝色爱心。另一张限时动则是李承桓的歌曲〈家人〉，歌词是「要永远在一起／我爱你们谢谢你们全部／会守护我的爱至今」。



初见面的影片中，金钟旼和白佳虽面有难色，最后仍表示祝福两人、只要两人幸福就好。而按时间线顺序，白佳后来曾在广播节目上透露文元也和申智一起，替过世的妈妈守了灵堂，不清楚白佳是否对文元有所改观或完全接纳，也难以推测白佳这些限时动态是否表达对这对未婚夫妇的支持，可以肯定的是，白佳绝对是替申智打气，再次展现了高耀太20多年的团魂。

*回顾报导：

〈‎高耀太的不合：剩白佳还没结婚！高耀太的团魂：申智未婚夫也守白佳妈妈灵堂！‎〉



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