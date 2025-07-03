【韓網熱門】網友反對高耀太申智結婚，爆男方問題多多：奉子成婚、隱瞞情史、貶低申智、霸凌同袍！金鍾旼白佳面露擔憂、洪錫天含蓄留言

韓國知名混聲組合高耀太成員申智近日正式介紹未婚夫給隊友認識，但立即有網友爆料未婚夫曾劈腿、奉子成婚、隱瞞情史、欺凌同袍等，其對待申智的態度也引起網友反感。

申智2日更新YouTube頻道，分享了隊友金鍾旼、白佳（Baek Ga）與未婚夫文元首次見面的影片。 文元表示一開始不知道申智很有名、只把她當普通女人看待，主動公開了婚戀史：「也許會令您感到驚訝，我曾經結過婚，有一個可愛的女兒。 現在由前夫人養育，彼此之間仍有聯繫，並且為了孩子的幸福，一點一滴都在努力用心。」白佳聽到這裡稱要去洗手間而離開座位。



申智為文元辯護道，親自公開這些內情是為了避免金鍾旼和白佳通過第三者知道而感到失落，也避免大眾了解文元後感到失望，並透露了喜歡文元的原因：「我很喜歡他的責任感，他不是那種事不關己的人，而是努力守護自己的小孩、負責任地照顧，讓我很有好感。 我認為他將來也會對我展現那樣的面貌。」最後金鍾旼和白佳也表示只要兩人幸福就好。



影片公開後，大量韓國網友包括申智粉絲表達了強烈擔憂，認為她應慎重考慮婚事，原因之一是文元在影片中展現出缺乏誠實和尊重的態度：文元與申智關係發展深入之後才透露離婚有女的事實; 文元作為2012年出道的歌手，卻自稱不認識1998年出道且一直人氣很高的高耀太主唱; 文元比申智小7歲，提到前妻時使用敬語，卻直呼申智本名「智善」「這位朋友」，申智提到文元時則是尊稱「文元先生」; 說金鍾旼和申智腹部的肉肉是「年齡肉」等等。

此外，文元稱自己因洗碗而患上「主婦濕疹」，對此金鍾旼和白佳表示自己家也是丈夫洗碗，建議他戴橡膠手套; 文元拜託金鍾旼和白佳在申智壓力大的時候幫忙安慰，兩人立即拒絕：「那樣會變成我們會壓力很大」「人生就是要靠眼色過活的啊」。



更重要的原因則是，多名網友留言爆料了文元的過去。文元曾3次改名，韓網友：「我是文元前妻的朋友，拜託申智查看離婚事件記錄，一定會大吃一驚...」「我是知曉文元過往一切的人的朋友，當時他腳踏兩隻船，有了小孩才急忙結婚。 現在大家都說他觀相不好，我想說就是大家看到的那樣」「作為他的國高中同學，我知道很多事，但為避免法律問題只能忍著不說」「我和文元同時期服兵役，因為他度過了非常艱難的軍隊生活，一度想死。 他根本不是人。 人的性格會輕易改變嗎？ 請慎重考慮結婚」。

洪錫天也在質疑文元的相關影片下意味深長地留言：「嗯ㅠ」



韓國網友評論：

1. 看到準新郎滿滿自卑感的發言真是受教了。 請你不要再一直貶低我姊姊^^ 真的很火大耶

2. 這是典型的煤氣燈操控（Gaslighting）吧... 對有能力的女人，貶低她的名聲與成果，把她當下屬一樣對待，藉此掌握關係的主導權... 身為藝人卻不知道高耀太多麼有名？ 不可能。 真心想好好開始的正常人，會在開始之前就坦白離過婚且有小孩，不會藏到最後。 而且要見親如兄長的隊友們時，竟然打算穿運動服就出門？ 姊姊，拜託... 清醒點，解除婚約吧

3. 洪錫天看男人的眼光可是比誰都準 ᅲᅲ

4. 都已經有小孩了還離婚，當然查一下記錄，看看到底是誰的過錯、發生什麼情況

5. 申智可能會覺得「只看短短的影片沒辦法判斷」，但事實是「就連這短短的影片也藏不住本質」...

6. 申智姊姊，看到留言後請不要這樣想：「為什麼大家都看不到他好的一面呢... 他不是這樣的人...我可憐的未婚夫，現在更該由我來守護他...」也不要後悔拍這個影片，既然2千多人（*現在更多）都感受到同樣的想法，一定是有原因的

7. 看到這些留言後，我感覺男方很有可能會裝可憐，假裝是為了姊姊著想，提出延期結婚... 請不要因為憐憫而堅持結婚，這種狐狸一樣的男人不值得妳的同情...

8. 姊姊，這是最後的機會，妳不覺得奇怪嗎？ 現在沒有一則留言是稱讚男方

9. 照顧小孩不是值得稱讚的責任感，而是理所當然啊... 不這樣做的才是人渣... ㅠ

10. 那男人的眼中完全看不到愛意... 反而從鍾旼和白佳的眼神裡，可以強烈感受到對妳的珍惜... 唉... ㅠㅠ

11. 他裝得一副彬彬有禮的樣子，實際上一點禮貌都沒有

12. 雖然給自己立了人設，但手段太淺了，腦子轉動的聲音都聽得一清二楚，實在是太好笑了kkᅲ

13. 有一個留言讓我印象深刻：「凡是要幫他找理由的男人，就不該和他交往」

14. 製作組沒有刪除白佳離席的片段、沒有封鎖留言區，看得出他們也在暗示觀眾，因為成員們勸不動固執的申智，所以請網友們公開處刑

15. 姊姊到底從哪撿回來這種東西... 拜託妳趕快丟掉吧...

16. 姊姊，就算悔婚也沒關係，我們會當做沒這回事，反正他是無名之輩，大家很快就會忘記

17. 頻道訂閱人數只有6千，卻在影片公開後12小時達到34萬觀看量（*目前已達178萬），韓國人真的很珍惜愛護申智

18. 感覺白佳哥那時真的很生氣~也不是非要急著結婚吧~申智心腸太好了，我看影片時真的感到很心疼ᅲᅲ

19. 姊姊，這真的不對啊ᅮᅮᅮᅮ

20. 距離走進禮堂還有時間... 請務必三思啊

出處：https://youtu.be/xuc97afXssE?si=qgKodtW5IQfOJW2z，

https://www.instagram.com/p/DLlyHpNhag8/，

https://theqoo.net/hot/3811311725，

https://theqoo.net/hot/3810949319，

https://theqoo.net/hot/3811162532，

https://theqoo.net/hot/3810930295

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