Super Junior 20週年再錄影《認識的哥哥》！排場超大坐專屬巴士登場！

Super Junior今年逢出道20週年，即將在8日推出紀念專輯，為了宣傳也時隔兩年半登上《認識的哥哥》！

《認識的哥哥》班底有Super Junior成員希澈和神童，節目開播以來Super Junior絕對是受邀頻率數一數二的團體，第100集、200集、300集都有Super Junior成員參與，上一次全員登場是2022年末2023年初推出冬季專輯、第十一張正規專輯Vol.2《The Road : Celebration》時，距今已兩年半。



昨（3）日《認識的哥哥》錄影，9人竟然乘坐專屬大巴士登場！一開近便吸引目光！希澈和神童也是一同搭車前往，據電視台說明，兩人正是和成員們一起以轉學生身分錄影。9人按節目特色，著學校制服接受媒體拍照，最有趣的莫過於厲旭和神童的互動，厲旭一時不知如何多人一同比愛心，被旁邊的神童訓斥XD。



當日粉絲E.L.F.送上咖啡車，咖啡車上也特別為7月1日壽星利特，還有7月10日壽星希澈慶生，希澈見咖啡車便逗留拍應援認證照，找還沒進電視台大樓的成員們一起合影，也留下專屬他和利特「83Line」的7月壽星專屬合照。

▼錄影過後成員們發文，留言區還有互動。照片可看到巴士另一面廬山真面目也曝光，原來一面是貼正面合照，一面是貼背影照。



▼東海照慣例複習Super Junior和自己到底上了幾次《認識的哥哥》



此集《認識的哥哥》將在12日播出，香港觀眾可透過Viu收看。

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