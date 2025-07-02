【七月韓劇】暗黑校園劇《清潭國際高等學校2》強勢回歸！《我奪走了公爵的初夜》徐玄因尷尬台詞，忍不住爆笑NG~

暑假將至，正是追劇好時機，七月韓劇不乏熱門續作、新穎多樣的題材，令人意想不到的演員陣容，絕對能夠滿足不同觀眾的喜好，包你夏日不劇荒！

1. 浪漫穿越：韓劇《我奪走了公爵的初夜》

改編自同名網漫，穿越愛情韓劇《我奪走了公爵的初夜》講述平凡女大生（徐玄飾）某天突然穿越到深愛的小說世界，成為領議政大監小女兒「車善策」。原本就是小說迷的她決定親身見證男女主由零開始談戀愛，卻因為醉酒與書中男一李繁（玉澤演飾）發生一夜情，李繁更因此沉船，誓要抱得美人歸！



善策為了讓故事回到原來的主線，主動為趙恩愛出謀獻策，期間卻意外引發火災；後來她又被小說中的奸角都花善陷害，使她吐血暈倒，更被送進隔離營等死！李繁得悉後立刻跑去照顧善策，她也漸漸被他的真心打動，決意把自己的人生賭在這個男人身上！但是後宮之爭豈有這麼簡單？在最新一集中，善策再被人推進池塘，在她瀕死之際，現實中的她似乎將要甦醒；小說劇情更畫風一轉，讓讀者們直呼變調⋯⋯到底是善策改變了小說世界，還是小說改變了她的現實世界？



《我奪走了公爵的初夜》開播以來廣受好評，收視平穩上升；近日兩位主演頻頻四出宣傳，徐玄也分享了不少拍攝趣事：「網路漫畫裡有很多令人尷尬的台詞，澤演哥哥比我更多，所以我有時會忍不住爆笑而NG！」澤演亦笑言最大難處是避免老尷：「真的很不容易！李繁是一個白馬王子的角色，我也曾經懷疑過『這樣行得通嗎？這樣的對白可以嗎？』，所以我努力讓自己不要太害羞，因為演得模稜兩可的話，感覺更不合適。」

▼《我奪走了公爵的初夜》第5集：初夜後將迎接第二夜？公爵慾火焚身提議轉戰野外！逢星期三、四深夜於Viu上線。



2. 校園鬥爭：韓劇《清潭國際高等學校2》



暗黑校園韓劇、《清潭國際高等學校》續作強勢回歸！上一季講述平凡學生金惠仁意外目睹清潭國際高中一宗殺人事件，於是她以沉默為籌碼，轉學到這所人人稱羨的貴族學校；然而這宗命案的嫌疑犯，正是稱霸校園的財閥三世白濟娜，她不但手握最高權力，更時常霸凌同學！金惠仁轉學後經歷重重困難，最終成功躋身校內最受人尊敬的小圈子「鑽石6」；在《清潭國際高等學校 2》中，白濟娜的統治地位面臨挑戰，她將如何展開反撲？



《清潭國際高等學校》在2023年播出時，便因為驚悚駭人的校園霸凌和命案事件，掀起了廣泛討論！時隔兩年，《清潭國際高等學校2》由Yeri（金藝琳）和李恩泉等原班人馬回歸主演，劇集將延續第一季校園的陰暗面，揭露更多隱藏於青少年之中的權力角力和青春背叛！

▼《清潭國際高等學校2》預告：李恩泉再被捲入校園血案，校園女王Yeri出手相救攜手復仇！7月3日起逢星期四、五下午5時於Viu全套上架



3. 爆笑轉性：Viu Original 韓劇《我的女友比我帥》

改編自同名網漫，Viu Original原創愛情韓劇《我的女友比我帥》講述可愛女友金智恩（Arin飾）一覺醒來突然變成花美男（柳正厚飾），她的死忠男友朴允在（尹產賀飾）依舊死心塌地不放手，兩人由此展開一段令人心動的「偽BL」戀愛。



《我的女友比我帥》由男團Astro成員尹產賀、女團OH MY GIRL成員Arin、柳正厚和Chuu等Z世代演員主演，其中多位主演均為偶像出身，顏值方面極具保證；據悉劇中還有許多讓人捧腹大笑的場景，如果你需要一部輕鬆搞笑的劇集來緩解壓力，《我的女友比我帥》絕對是你的不二之選。7月23日起逢星期三、四晚間在Viu上架。



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