【七月韩剧】暗黑校园剧《清潭国际高等学校2》强势回归！《我夺走了公爵的初夜》徐玄因尴尬台词，忍不住爆笑NG~

暑假将至，正是追剧好时机，七月韩剧不乏热门续作、新颖多样的题材，令人意想不到的演员阵容，绝对能够满足不同观众的喜好，包你夏日不剧荒！

1. 浪漫穿越：韩剧《我夺走了公爵的初夜》

改编自同名网漫，穿越爱情韩剧《我夺走了公爵的初夜》讲述平凡女大生（徐玄饰）某天突然穿越到深爱的小说世界，成为领议政大监小女儿「车善策」。原本就是小说迷的她决定亲身见证男女主由零开始谈恋爱，却因为醉酒与书中男一李繁（玉泽演饰）发生一夜情，李繁更因此沉船，誓要抱得美人归！



善策为了让故事回到原来的主线，主动为赵恩爱出谋献策，期间却意外引发火灾；后来她又被小说中的奸角都花善陷害，使她吐血晕倒，更被送进隔离营等死！李繁得悉后立刻跑去照顾善策，她也渐渐被他的真心打动，决意把自己的人生赌在这个男人身上！但是后宫之争岂有这么简单？在最新一集中，善策再被人推进池塘，在她濒死之际，现实中的她似乎将要苏醒；小说剧情更画风一转，让读者们直呼变调⋯⋯到底是善策改变了小说世界，还是小说改变了她的现实世界？



《我夺走了公爵的初夜》开播以来广受好评，收视平稳上升；近日两位主演频频四出宣传，徐玄也分享了不少拍摄趣事：「网路漫画里有很多令人尴尬的台词，泽演哥哥比我更多，所以我有时会忍不住爆笑而NG！」泽演亦笑言最大难处是避免老尴：「真的很不容易！李繁是一个白马王子的角色，我也曾经怀疑过『这样行得通吗？这样的对白可以吗？』，所以我努力让自己不要太害羞，因为演得模棱两可的话，感觉更不合适。」

▼《我夺走了公爵的初夜》第5集：初夜后将迎接第二夜？公爵欲火焚身提议转战野外！逢星期三、四深夜於Viu上线。



2. 校园斗争：韩剧《清潭国际高等学校2》



暗黑校园韩剧、《清潭国际高等学校》续作强势回归！上一季讲述平凡学生金惠仁意外目睹清潭国际高中一宗杀人事件，於是她以沉默为筹码，转学到这所人人称羡的贵族学校；然而这宗命案的嫌疑犯，正是称霸校园的财阀三世白济娜，她不但手握最高权力，更时常霸凌同学！金惠仁转学后经历重重困难，最终成功跻身校内最受人尊敬的小圈子「钻石6」；在《清潭国际高等学校 2》中，白济娜的统治地位面临挑战，她将如何展开反扑？



《清潭国际高等学校》在2023年播出时，便因为惊悚骇人的校园霸凌和命案事件，掀起了广泛讨论！时隔两年，《清潭国际高等学校2》由Yeri（金艺琳）和李恩泉等原班人马回归主演，剧集将延续第一季校园的阴暗面，揭露更多隐藏於青少年之中的权力角力和青春背叛！

▼《清潭国际高等学校2》预告：李恩泉再被卷入校园血案，校园女王Yeri出手相救携手复仇！7月3日起逢星期四、五下午5时於Viu全套上架



3. 爆笑转性：Viu Original 韩剧《我的女友比我帅》

改编自同名网漫，Viu Original原创爱情韩剧《我的女友比我帅》讲述可爱女友金智恩（Arin饰）一觉醒来突然变成花美男（柳正厚饰），她的死忠男友朴允在（尹产贺饰）依旧死心塌地不放手，两人由此展开一段令人心动的「伪BL」恋爱。



《我的女友比我帅》由男团Astro成员尹产贺、女团OH MY GIRL成员Arin、柳正厚和Chuu等Z世代演员主演，其中多位主演均为偶像出身，颜值方面极具保证；据悉剧中还有许多让人捧腹大笑的场景，如果你需要一部轻松搞笑的剧集来缓解压力，《我的女友比我帅》绝对是你的不二之选。7月23日起逢星期三、四晚间在Viu上架。



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